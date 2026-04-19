Horóscopo de Libra de hoy: domingo 19 de abril de 2026

Este preparado, ya que en esta jornada se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 19 de abril

Amor: Sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja, ya que piensa que usted lo engaña. Explíquele su necesidad real de cierta independencia.

Riqueza: Cuide su generosidad, recuerde que no siempre le es posible prestar dinero, usted también lo necesita para poder pagar las deudas que tiene pendiente.

Bienestar: Intente alimentar diariamente su serenidad con actividades que lo relajen. Necesitará evitar que los problemas cotidianos lo sigan abrumando.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

En este día, sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.

Amor: Acepte la propuesta fuera de lo común que le hizo su pareja y así podrán salir de la clásica rutina. Sepa que será la opción más inteligente para este día.

Riqueza: Tranquilícese, los tramites vinculados con el exterior podría tener complicaciones. No sea impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia que le alegrará el día devolviéndole una sonrisa a su rostro. Lo llenará de felicidad.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |