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Horóscopo de Libra de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 26 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra de hoy: domingo 26 de abril de 2026
Horóscopo de Libra de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida y todo mejorara pronto.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 26 de abril

  • Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.
  • Riqueza: Aunque el ambiente este revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese.
  • Bienestar: Aproveche ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Si no se anima a ir solo, busque alguien que lo acompañe.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

  • Amor: No se enrede sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. Evite buscar problemas donde puede evitarlos.
  • Riqueza: Deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. Después de tantos contratiempos, empezará a esquivar cada uno de los obstáculos.
  • Bienestar: Contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente salir del temprano del trabajo y disfrute de una caminata al aire libre.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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