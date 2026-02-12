Horóscopo de Libra de hoy: jueves 12 de febrero de 2026

Debería comenzar a quererse más en la vida. Durante esta jornada, tendrá que empezar a amarse a si mismo sin esperar nada a cambio de los demás.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 12 de febrero

Amor: Entienda que moderando sus sentimientos contradictorios podrá mejorar la relación de pareja que tiene. Si existen diferencias podrá aclararlas en este día.

Riqueza: Si esta a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar una decisión.

Bienestar: Procure hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy será una jornada especialmente para planificar todos los deseos que anhelo en su vida. Sepa que pronto conseguirá alcanzarlos.

Amor: Seguramente no le resultará fácil compartir los sentimientos, ya que su alma gemela esta confundida. Antes de culparla, siéntese con ella y charle de la situación.

Riqueza: En estos tiempos, sepa que no le será conveniente que descuide tanto la economía y la deje en manos de otros. Ocúpese usted mismo de su dinero.

Bienestar: Intente renovar la imagen, opte por un cambio de look. Aunque se encuentre cerrada su peluquería, utilice la tintura que se compro y cambie su color de cabello.

