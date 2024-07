Horóscopo de Libra de hoy: lunes 1 de julio de 2024

Comprenda que no siempre todo tiene una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno y déjese fluir.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 1 de julio

Amor: Se acerca una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Sepa que necesitará dejarse llevar por lo que siente y disfrutar del momento.

Riqueza: Después de tantos problemas, podrá superar todas las barreras laborales que se intercedan frente a usted para alcanzar el crecimiento profesional.

Bienestar: Para el próximo fin de semana, planifique algún tipo de actividad al aire libre que le permita distraerse y alejarse de su rutina junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Deje de hacer cosas que no quiere. Sepa que las amistades verdaderas no deben obligarlo a que haga algo si no esta de acuerdo. Tome sus propias iniciativas.

Amor: Prepárese, ya que su alma gemela le pedirá que mida sus actos. Debe vigilar y controlar los impulsos que tiene cuando intenta vincularse con ella.

Riqueza: Los asuntos financieros marcharán a la perfección. Sepa que los astros lo ayudarán a acelerar los cambios que se ha propuesto realizar en su economía.

Bienestar: Procure distraerse y divertirse con sus amigos por las noches pero evite los excesos en las salidas. Trate de acostarse temprano, así podrá rendir mejor.

