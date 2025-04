Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 14 al 20 de abril

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata afrontará una etapa positiva para aumentar la confianza y autoestima. Lograrás vencer ciertas limitaciones, lo que te ayudará a lograr mayor bienestar interior e impulsarte a realizar actividades postergadas o embarcarte en nuevos proyectos. Te renovarás por dentro y por fuera, lo que te permitirá mejorar tu aspecto físico y la imagen que proyectás a los demás. Es posible que tomes decisiones atinadas con respecto al trabajo: surgirán progresos o bien algún cambio positivo que beneficie tu economía. Buscarás protección y exigirás mayor atención en la familia y en la pareja. Con actitud, positiva lograrás vivir momentos excitantes en el amor.

Tendencia : no siempre el camino más conocido será el mejor.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Una buena noticia dentro del ámbito laboral alegrará la semana del Búfalo. La eficiencia y el sentido práctico que caracterizan a este signo, permitirán organizarte y delegar tareas cuando sea necesario. Se pondrá en juego una potente creatividad para enfrentar problemas y delinear nuevos proyectos. Decidirás con convicción el camino a tomar, por lo que dejarás atrás viejas ataduras y limitaciones. Será un buen momento para limpiar profundamente la casa, poner orden y belleza en el hogar. A su vez, mejoran las relaciones familiares: acercamiento, celebraciones y buenos momentos. Es hora de manifestar empatía y tener en cuenta las necesidades de los demás.

Tendencia : complicidad, grandes momentos con amigos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana habrá progresos económicos y laborales. El Tigre contará con una energía creativa y vital que podrá aplicar a cada área de vida. Estarás resguardado y favorecido por la energía del momento que brindará confianza, buen humor y bienestar general. Más activo y comunicativo, notarás cambios en cuanto a la forma de relacionarte y la imagen que proyectás en los demás. Se inicia una etapa de renovación general, por la cual te sentirás vital, estarás inquieto y no será demasiado complicado enfrentar las obligaciones diarias. Comenzarás a vislumbrar el sentido de los esfuerzos realizados hasta ahora, lo que permitirá que reconectes con tus verdaderos deseos.

Tendencia : tomar la iniciativa en el amor.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Empieza una etapa de crecimiento para el ágil y sensible Gato. Sentirás mayor solidez en el ámbito laboral y recuperarás protagonismo en las decisiones. Contarás con mayor consciencia y madurez que propiciará el desarrollo de tus mejores talentos. También tendrás viento a favor, pero los resultados dependerán de los caminos que elijas tomar. Renovarás las energías, tendrás claridad de pensamiento y será un excelente momento para estudiantes y quienes realicen actividades intelectuales. Se aclara el panorama sentimental a partir de un cambio de actitud que tendrás hacia tu pareja y esta sabrá valorar. Por su parte, los nacidos bajo este signo que están solteros tendrán grandes oportunidades de encontrar un amor.

Tendencia : un aire nuevo te aleja de la rutina y la monotonía.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Empieza una etapa muy significativa para el Dragón, puesto que surgirán oportunidades de crecer y evolucionar. El aprendizaje, la madurez y la plena conciencia de tus necesidades se pondrán de manifiesto y te llevarán por el camino correcto. La energía dinámica con la que contarás esta semana te hará ganar fuerza y autoridad para imponerte donde te sentías debilitado. Será preciso evitar el contacto con personas negativas o envidiosas, por lo cual debes estar atento para detectar claramente dónde querés estar y dónde no. Asimismo, el amor se manifestará sin que las dudas se interpongan. Despertará tu naturaleza sensual que te llevará a dar un cálido recibimiento del romance.

Tendencia : realizar actividad física.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El 2025 es el año de la Serpiente de Madera para el horóscopo chino WENDELL TEODORO - AFP

Estos días, la Serpiente podría sentirse agobiada por las responsabilidades. Sin embargo, contarás con el apoyo de personas que estarán dispuestos a colaborar. Mejora la comunicación en el entorno, pero peor será precio de decir lo que sentís, sin culpas ni condicionamiento. Superarás debilidades y te sentirás fortalecido. Es momento de efectuar cambios que quedarán para siempre, como tomar decisiones sanas que mejoren tu bienestar o poner fin a situaciones tóxicas. Importante conectar con el deseo, aquello que te mueve y estimula para pensar en darle un giro a tus actividades, relaciones o formas de pensar.

Tendencia : las conductas posesivas pueden arruinar hermosos momentos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Dinámico, curioso y sin temer a los nuevos desafíos, el Caballo se pondrá a la delantera con iniciativa y confianza. Puede surgir la posibilidad de aumentar los ingresos a través de métodos diferentes y nuevas oportunidades comerciales. Estarás motivado y esto garantiza buena disposición y espíritu de conquista. También será un tiempo propicio para sentar bases sólidas, tanto en la vida profesional como en las costumbres cotidianas. Toca ordenar horarios, comer sano y conectar con el bienestar. En cada ámbito, disfrutarás al tomar la iniciativa y no perdonarás la pasividad. Vivirás el amor tal como te gusta: en un clima de aventura, exploración y libertad.

Tendencia : programar un viaje o escapada.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana, la Cabra dispondrá de claridad de ideas para conseguir sus objetivos. En función del aprendizaje adquirido hasta ahora, se imponen ciertos cambios necesarios para alcanzar el éxito. Sabrás replantear tus inversiones y el modo de manejar el dinero. En torno a la familia, surgirán proyectos que estimularán y darán un gran empuje para seguir adelante. Por su parte, será un buen momento para las relaciones, puesto que se descomprimen tensiones para dar lugar a un período más estable en cuanto a los afectos. Si estás conociendo a alguien, será conveniente no sacar conclusiones apresuradas. Disfrutarás más si dejás que todo fluya.

Tendencia : no apresurar los tiempos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Convendrá pensar en qué ámbito el Mono debe hacer un balance para pasar de página. Necesitarás rodearte de gente afín, armoniosa e incluso artística y espiritual, y así evitar influencias negativas. Es tiempo de buscar la propia verdad interior antes de tomar la palabra o emprender la acción para evitar errores. No distraigas tu capacidad creativa, ya que podrás alcanzar grandes objetivos si te lo proponés. Graciosos, inteligentes y muy seductores, en esta etapa los nacidos bajo este signo tendrán propuestas de todo tipo, pero estarán interesados en encontrar el amor y una pareja estable en vez de ir de rama en rama.

Tendencia : la fuerza radicará en la innovación y concentración.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

En el plano laboral, la prudencia será necesaria para sortear algunos obstáculos que se darán, especialmente al comenzar la semana. El Gallo deberá actuar de manera reflexiva para concentrarse en consolidar lo conseguido. Sin embargo, cuidado con los riesgos porque es momento de ir paso a paso y no forzar situaciones. Con el correr de los días, aparecerán oportunidades y posibilidades nuevas. Tu particular intuición estará acentuada y te permitirá reconocer las mejores opciones y encontrar soluciones sobre temas que estaban pendientes. Entrarás en una etapa en que estarás más sensible y abierto al romance.

Tendencia : lazos fuertes y confianza.

En el horóscopo chino, los signos se determinan por el año de nacimiento de una persona Pixabay

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Se pondrán en juego proyectos que dejarán sembrada la semilla del progreso. La inteligencia pragmática que manifestará el Perro lo llevará a definir tratos comerciales, presentar solicitudes y firmar acuerdos rentables. De esa forma, pronto tendrás novedades positivas en tu economía. La estabilidad y la armonía serán el anhelo palpable a conseguir en este período. En cuanto al amor, este signo deberá tener una buena autoestima y autonomía para encontrar plenitud en las relaciones. Es mejor evitar las críticas y autocríticas porque esa actitud solo sirve en el terreno intelectual y no en el afectivo.

Tendencia : compartir y dejarse querer, sin estar a la defensiva.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Comprometerse a lograr sus metas llevará al Chancho a ganar más dinero y que su economía mejore en esta etapa. Será necesario acabar todas aquellas obligaciones que todavía no has finalizado, ya que se avecinan nuevos desafíos. Independiente y con fuerte personalidad, este signo sabrá imponer su propio ritmo y enfrentar cualquier reto que la vida le ponga delante. Por ese motivo, es el momento ideal para realizar un cambio de look que te haga sentir renovado y seguro. También será favorable para los proyectos en pareja: los y las enamoradas del signo disfrutarán de hacer planes y excepcionales proyectos de a dos.