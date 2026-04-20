Horóscopo de Libra de hoy: lunes 20 de abril de 2026

En este momento, sentirá que ya no puede guardar más sus emociones. Compártalas con los demás y serán bien recibidas. Exprese todo lo que tiene adentro.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 20 de abril

Amor: No permita que los celos destruyan esa profunda relación que tanto le costo construir. Por hoy, solo tome distancia en caso que surjan problemas.

Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual que alcanzará su meta.

Bienestar: Abandone los hábitos solitarios y participe de nuevas actividades sociales. Le volverá la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Este preparado, ya que en esta jornada se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto.

Amor: Sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja, ya que piensa que usted lo engaña. Explíquele su necesidad real de cierta independencia.

Riqueza: Cuide su generosidad, recuerde que no siempre le es posible prestar dinero, usted también lo necesita para poder pagar las deudas que tiene pendiente.

Bienestar: Intente alimentar diariamente su serenidad con actividades que lo relajen. Necesitará evitar que los problemas cotidianos lo sigan abrumando.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |