Horóscopo de Libra de hoy: lunes 27 de abril de 2026

Momento para cumplir con todos los compromisos, si es necesario delegue sus responsabilidades. Así, se sentirá mucho más aliviado en esta jornada.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 27 de abril

Amor: Intente recuperar la pasión que ha perdido hace tiempo con su alama gemela. Haga lo posible para evitar que su relación caiga en el aburrimiento.

Riqueza: Relájese y disminuya las tensiones que acumulo en esta jornada. Sepa que tiene la protección y el apoyo de su jefe para tomar esa decisión importante.

Bienestar: Intente controlar su actividad hiperactiva, de lo contrario, perjudicará su organismo. Momento para disfrutar todo lo que ha cosechado en la vida.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida y todo mejorara pronto.

Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.

Riqueza: Aunque el ambiente este revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese.

Bienestar: Aproveche ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Si no se anima a ir solo, busque alguien que lo acompañe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |