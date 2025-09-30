Horóscopo de Libra de hoy: martes 30 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 30 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Sepa que sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para ese problema que lo aqueja hace días. Soluciónelo hoy mismo.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el martes 30 de septiembre
Amor: Deje de estar tan pendiente si la relación que comenzó hace poco con esa persona es para toda la vida. Entienda que debe dejar fluir el amor.
Riqueza: Momento para ajustarse a su presupuesto. Intente ser más riguroso en el manejo de sus finanzas. Evite realizar gastos inútiles para su economía.
Bienestar: Cuando se relacione con las personas, permítase ser más original en la vida. Intente abandonar esa formalidad que demuestra de manera natural.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Etapa para liberarse de los falsos compromisos y concentrarse en los genuinos que involucran su seguridad interna. Revea cuales son sus prioridades.
Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja. Revierta la situación a la brevedad, caso contrario, terminará en una ruptura.
Riqueza: Sepa que su sexto sentido lo ayudará en la toma de esas decisiones importantes dentro del ámbito profesional. Aplíquelo siempre que lo necesite.
Bienestar: Encuentre la solución a muchas de sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda. Llame a su profesional y tome una sesión on line.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el último fin de semana de septiembre?
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre
- 3
Qué significa soñar con que tu pareja te engaña
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre