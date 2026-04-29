Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 29 de abril de 2026

No es momento para renunciar a sus propósitos y así logrará el éxito rotundo. Llego el día, donde se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 29 de abril

Amor: Período donde las relaciones frágiles corren riego de ruptura a causa de una decepción. Intente de hablar con su alma gemela antes de optar por la separación.

Riqueza: En este día, deberá planificar para los próximos días esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron por falta de tiempo en la semana.

Bienestar: Si las cosas no salen como esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor. Medite sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Nunca se olvide que debe mantener siempre la serenidad frente a los inconvenientes que uno vive, ya que será su mejor antídoto para combatir la incertidumbre.

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para este fin de semana.

Riqueza: Este preparado, ya que sus idas y venidas podrían poner en duda todos los planes y las decisiones. Sepa que necesitará mantener el equilibrio durante esta jornada.

Bienestar: Por la tarde junto a su pareja deberían planificar un encuentro al aire libre, así podrá renovar las energías negativas que acumularon hace días.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |