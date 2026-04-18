Horóscopo de Libra de hoy: sábado 18 de abril de 2026

En este día, sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 18 de abril

Amor: Acepte la propuesta fuera de lo común que le hizo su pareja y así podrán salir de la clásica rutina. Sepa que será la opción más inteligente para este día.

Riqueza: Tranquilícese, los tramites vinculados con el exterior podría tener complicaciones. No sea impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia que le alegrará el día devolviéndole una sonrisa a su rostro. Lo llenará de felicidad.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sera un momento donde tendrá que detener un poco la marcha. Intente realizar una mirada hacia su interior y retome el camino de manera consciente.

Amor: Piense sobre los reclamos que le esta haciendo su pareja hace mucho tiempo y modifique cuanto antes sus actitudes. Evite ser tan terco en sus relaciones.

Riqueza: Busque la oportunidad justa para modificar y aplicar sus estrategias laborales y así podrá obtener ese buen rédito económico que tanto busco.

Bienestar: Aprenda a como cuidar su salud. Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina y a enfrentar los inconvenientes de la manera más sana.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |