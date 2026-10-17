Horóscopo de Libra hoy sábado 17 de octubre: poné en marcha tus planes

Este sábado 17 de octubre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Libra te invitan a dejar de lado la indecisión. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, es el momento ideal para confiar en tu imaginación y tomar las riendas de tus proyectos. En el plano del amor, una invitación inesperada de una persona de tu círculo íntimo será la oportunidad perfecta para sanar recuerdos y fortalecer el vínculo. En cuanto a tu dinero y asuntos comerciales, las señales son positivas: pronto verás los resultados de tu esfuerzo y la estabilidad económica llegará pronto. Finalmente, para tu bienestar, priorizá una salud equilibrada evitando excesos con frituras y dulces, manteniendo así la energía alta que tu zodiaco te reclama para este ciclo de cambios.

Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa e imaginación.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 17 de octubre

Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo invitará a salir. Acepte, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.

Riqueza: Despreocúpese, en pocos días los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos esperados. Todo se va encaminar de manera exitosa.

Bienestar: Coma con moderación, evitando las comidas fritas y las cosas dulces que le hacen daño. Haga un esfuerzo por mantener una alimentación saludable y libre de excesos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa e imaginación.

Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo invitará a salir. Acepte, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.

Riqueza: Despreocúpese, en pocos días los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos esperados. Todo se va encaminar de manera exitosa.

Bienestar: Coma con moderación, evitando las comidas fritas y las cosas dulces que le hacen daño. Haga un esfuerzo por mantener una alimentación saludable y libre de excesos.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |