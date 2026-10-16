Horóscopo de Libra hoy viernes 16 de octubre: activá tu capacidad

En este viernes 16 de octubre, los astros le piden a los librianos que dejen de lado las dudas y confíen plenamente en su capacidad de iniciativa. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de esta jornada, es un momento clave para renovar tu energía creativa. En el ámbito del amor, dejate sorprender por el reencuentro con una amistad del pasado que te hará muy bien, mientras que en lo relativo al dinero, la estabilidad económica está cerca y verás cómo tus proyectos se encaminan con éxito. Finalmente, en cuanto a tu salud y bienestar, este horóscopo te sugiere moderar el consumo de frituras y dulces para mantener tu cuerpo en óptimas condiciones, integrando estas sugerencias al resto de los signos del zodiaco.

Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa e imaginación.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 16 de octubre

Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo invitará a salir. Acepte, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.

Riqueza: Despreocúpese, en pocos días los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos esperados. Todo se va encaminar de manera exitosa.

Bienestar: Coma con moderación, evitando las comidas fritas y las cosas dulces que le hacen daño. Haga un esfuerzo por mantener una alimentación saludable y libre de excesos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo.

Amor: Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión para no arrepentirse después.

Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí.

Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que la da su cuerpo a diario.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |