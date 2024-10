Los cinco signos del Zodíaco incapaces de perdonar una infidelidad

Escuchar

Cada uno de los signos del Zodíaco es único, gracias a las influencias de los astros en sus constelaciones. Sus planetas regentes, modalidad, polaridad y elementos determinan ciertas tendencias a la hora de relacionarse con los demás. Estos pueden determinar su actitud frente a una infidelidad por parte de su pareja.

En el ámbito sentimental, algunos resultan un tanto más flexibles, mientras que otros saben bien qué es lo que quieren y lo que no toleran de una relación. Los signos de Tierra y Fuego rara vez perdonan una traición por parte de sus parejas. El primero de estos lo hará por su naturaleza estable y conservadora, mientras que el segundo por un tema de ego y amor propio.

A continuación, los cinco signos del Zodíaco que les resulta imposible perdonar una infidelidad.

Escorpio

En cualquier tipo de relación, la fidelidad es uno de los valores más importantes para este signo de Agua. Es que, si bien se muestran un tanto distantes hacia los demás, las personas de Escorpio son muy sensibles. La traición les afecta más de lo que los demás piensan, por lo que muchos subestiman su capacidad de tolerar ciertas faltas de respeto. Las mentiras y los secretos son algunas de las cosas que más les duelen.

Si alguien le es infiel, el escorpiano no lo perdonará porque lo recordará por siempre y no podrá continuar el vínculo de manera sana. Son memoriosos, por lo que deciden alejarse de quienes los han defraudado. Conocen sus límites, por lo que la única manera de que se sientan bien es cortar la relación y realizar el duelo de manera solitaria.

Tauro

Las personas de Tauro son de las más conservadoras de la rueda zodiacal. Poseen valores tradicionales, orientados hacia la familia y los vínculos duraderos. Al tener Venus como planeta regente, buscan formar relaciones significativas y no se comprometen a menos que sea en serio. Cuando conocen a alguien, evalúan cuáles son sus principios y su manera de desenvolverse en la vida, ya que piensan bien y consideran todos estos aspectos antes de involucrarse de manera más profunda.

La lealtad es una de las cuestiones innegociables en una relación para alguien del signo del toro. No hay manera que puedan pasar por alto un acto de traición de esa persona especial. Cuando se enteran de algo así, se enojarán de tal manera que mostrarán su costado más furioso. No se decepcionan fácilmente, pero cuando lo hacen no podrán perdonarlo y su rencor continuará a lo largo del tiempo.

Leo

Los leoninos sienten que las infidelidades afectan su autoestima y la forma en que otras personas los perciben

Si bien los nacidos bajo este signo de Fuego se muestran un tanto libres y despreocupados, les importa mucho lo que los demás piensan de ellos. Se trata de uno de los astros más egocéntricos del Zodíaco, regidos por el Sol, por lo que viven de la imagen pública y el qué dirán. Es así que, cuando alguien les es infiel, se sentirán altamente humillados. Esto será un gran golpe para su ego y su autoestima, pondrán en duda su belleza y sus cualidades a partir de estos actos por parte de su pareja.

Los leoninos no se permiten perdonar a alguien los traiciona porque no pueden lidiar con la mirada de los demás y con su juicio interno. Asimismo, necesitan sentirse en control y, cuando descubren una mentira, prefieren tomar una decisión drástica y apartar esa persona de su vida que continuar contando con su presencia.

Aries

El signo del carnero es uno de los signos más vanidosos del Zodíaco. Necesitan sentirse líderes, que son los mejores de cualquier disciplina y que son aquellas personas a quienes los demás acuden por consejos. Como buen signo de Fuego, les importa la opinión de los demás. Es así que cuando descubren una infidelidad, temen que el resto de las personas también se enteren. Esto afectará su autoestima, las traiciones son su punto débil, aunque se muestran fuertes e imbatibles.

Bajo ningún término los arianos podrán seguir adelante una relación en la cual les hayan sido infiel, ya que consideran que es una falta de respeto irremediable. Asimismo, sienten que la otra persona no los merece y que pueden conseguir otro tipo de vínculo más transparente con otros. Cuando descubren este secreto, su estado de ánimo cambiará repentinamente y mostrarán su carácter fuerte y un gran enojo, típico de su planeta regente, Marte.

Capricornio

Las personas de Capricornio no pueden perdonar una infidelidad porque atenta con sus planes a futuro Shutterstock - Shutterstock

Las personas de Capricornio son de las más tranquilas y estables de las ruedas zodiacal. Disfrutan llevar una vida en la cual trabajan por sus objetivos y comparten los frutos con sus seres queridos. Es por ello que buscan mantener relaciones estables y a largo plazo, con las cuales puedan proyectar un futuro y establecer una familia. Sin embargo, la infidelidad no entra dentro de estos planes.

Cuando una pareja los traiciona, los capricornianos consideran que atenta contra su vida organizada y perfectamente controlada. No les gustan los cambios de planes y los imprevistos, por lo que no comprenderán el accionar de su persona especial y no dudarán en cortar el vínculo inmediatamente.

