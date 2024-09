Qué es lo que más le molesta a las personas Virgo y cuáles son sus puntos sensibles

Escuchar

Las personas de Virgo cumplen años entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre de cada año, siendo este el sexto signo del Zodíaco. Se trata de un astro regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, lo que les ayuda a ser locuaces y grandes oradores. Al pertenecer al elemento Tierra, sus nacidos son personas trabajadoras, responsables, amantes de la rutina y la estabilidad.

Si bien no son materialistas, se encuentran en búsqueda del éxito profesional para alcanzar su estilo de vida deseado. Su carácter es tranquilo, pero a veces pueden perder la paciencia ante ciertas situaciones como las faltas de respeto o el desorden. Su personalidad detallista les hace notar cualquier error o cosa fuera de lugar, por lo que no dudarán en decir lo que piensan cuando crean que algo no sea correcto. Esto puede generar opiniones diversas en su entorno, ya que a veces son demasiado honestos.

A continuación, las cosas que más irritan a las personas de Virgo y sus puntos débiles.

Las personas desordenadas

Uno de los peores temores de las personas de Virgo a la hora de convivir con alguien es la falta de limpieza y orden. No pueden estar en ambientes descuidados, donde no haya organización y mantenimiento frecuente. Esto les pone de muy mal humor, ya que necesitan que todo cuente con un criterio estético y pulcro, para poder estar tranquilos. Ya sea en su lugar de trabajo, su propio hogar, el gimnasio o universidad, eligen los lugares a partir de que tan ordenados se ven. Es por ello que cuando conocen a alguien y ven que no comparten estas cualidades, raramente podrán tener un vínculo duradero.

Los cambios repentinos

Virgo es conocido como el amo de la organización. Son los indicados a la hora de planificar viajes, tareas, consignas o cualquier tipo de situación, ya que evalúan cada detalle con el fin de evitar errores o imprevistos. Sin embargo, cuando alguien decide modificarlos, se sentirán indignados. No les gusta que otros cambien de idea o propongan otras alternativas.

Los cambios repentinos pueden molestar a las personas de Virgo Shutterstock - Shutterstock

Los malos modales

Como buen signo del elemento Tierra, les gusta mostrarse sobrios y correctos en cualquier momento. Cuidan de la imagen que dan a los demás, ya que les importa mantener un perfil de respeto y buenas opiniones. Puede que Virgo no sea el signo más sociable o extrovertido, pero siempre mantendrá buenos modales con todo el mundo. De esta manera, detestan cuando alguien no se maneja de esta misma manera, ya que lo consideran una falta de educación.

Que los presionen

Las personas de Virgo se toman su tiempo para reflexionar y tomar decisiones. Puede que demoren mucho en llegar a ciertas conclusiones o animarse a realizar algo. Esto se debe a que temen equivocarse y evalúan cada detalle antes de ir a la acción. Sin embargo, muchas personas pueden considerar esto como indecisión o un gran inconveniente, por lo que suelen incitarlos a acelerar sus procesos. Cuando alguien los presionan, no dudarán en enfadarse y cerrarse.

La impuntualidad

Sin dudas, la falta de puntualidad es una de las cosas que más odian los nacidos bajo este signo del elemento Tierra. Esto se debe a que necesitan organizar absolutamente todo, aun cuando se trate de su tiempo de ocio. Su agenda cuenta con poco espacio libre y les gusta respetar las citas pautadas. Cuando alguien no cumple con un horario pactado, sienten que se trata de una falta de consideración y respeto, tomándoselo completamente personal.

Las personas de Virgo no toleran la impuntualidad

Las escenas de celos

La mente de Virgo es puramente racional, evalúan absolutamente todo desde un punto de vista pragmático. Es por ello que son vistos como los fríos del Zodíaco, ya que les cuesta mostrarse vulnerables. Esto se debe a que a veces tienen dificultades para saber qué sienten y cómo expresar sus emociones a los demás. Por lo tanto, cuando alguien les manifiesta sus inseguridades, alguna escena de celos o realiza un planteo que no sea puramente racional, no comprenden su naturaleza y tienden a enfadarse.

La falta de organización

Al momento de encarar proyectos o desempeñarse en sus trabajos, prefieren lugares que mantengan cierto criterio de orden y planificación. Es por ello que cuando se cruzan con alguien que sea desorganizado, se sentirán muy irritados. Cuestionarán sus técnicas y manera de desenvolverse, creyendo que no alcanzarán el éxito. Creen que todo debe mantener una lógica para el éxito y no comprenden quienes logran sus mismos resultados con otros métodos.

La desorganización tiene el potencial de exasperar a las personas de Virgo GETTY IMAGES

Las personas muy extrovertidas

Si bien no detestan lo lúdico y el humor, las personas de Virgo prefieren rodearse de individuos que puedan mantener un carácter calmo y pacífico. No les gusta llamar la atención, ni quienes están en búsqueda de las miradas de otros. Al momento de elegir un grupo de amigos, prefieren aquellos que disfrutan de planes privados, dentro del hogar, tengan gustos en común y ciertas ambiciones profesionales.

LA NACION

Temas Astrología