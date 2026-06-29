Los mejores días para cortarse el pelo en julio, según el calendario lunar 2026 en la Argentina

Al inicio de un nuevo mes se puede conocer con exactitud los días en que la Luna cambia de fase, y lo que implican estas modificaciones en la vida cotidiana, como por ejemplo, cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en julio.

Los días más convenientes para cortarse el pelo en julio, según la necesidad

Existe una creencia que indica que la transición lunar está vinculada al cuerpo humano, tal como ocurre con las mareas o la fuerza gravitacional, por lo que revisar los días precisos del cambio de fase puede resultar provechoso para tomar decisiones relacionadas al cambio de look, o al cuidado y la belleza capilar.

Los mejores días para cortarse el pelo en julio en la Argentina, según el calendario lunar 2026

Para fortalecer el cabello y mejorar la salud capilar y el volumen

Los días más recomendados son los cercanos al cuarto creciente, ya que se asocian con un crecimiento más fuerte y saludable. En este caso se sugiere realizar el corte en los siguientes días:

Domingo 19 de julio.

Lunes 20 de julio.

Martes 21 de julio.

Miércoles 22 de julio.

Jueves 23 de julio.

Para estimular un crecimiento rápido

Se suelen considerar favorables los días entre el Cuarto Creciente y la Luna Llena, con especial énfasis entre el 24 y el 28 de julio:

Martes 21 de julio.

Miércoles 22 de julio.

Jueves 23 de julio.

Viernes 24 de julio.

Sábado 25 de julio.

Domingo 26 de julio.

Lunes 27 de julio.

Martes 28 de julio.

Para mantener el corte por más tiempo o disminuir el crecimiento

Tradicionalmente se recomienda cortar durante la fase menguante, que en este mes coincide con los siguientes días:

Miércoles 1° de julio.

Jueves 2 de julio.

Viernes 3 de julio.

Sábado 4 de julio.

Domingo 5 de julio.

Lunes 6 de julio.

Martes 7 de julio.

Miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio.

Viernes 10 de julio.

Sábado 11 de julio.

Domingo 12 de julio.

Lunes 13 de julio.

Cabe aclarar que estas recomendaciones provienen de tradiciones lunares y no tienen evidencia científica que demuestre efectos sobre el crecimiento o fortalecimiento del cabello. Sin embargo, muchas personas las siguen como parte de sus hábitos de cuidado personal.

Así serán las fases de la Luna en julio de 2026

Cuáles son las lunas más importantes de julio 2026

La Luna llena de julio es conocida como la “Luna del Ciervo”. Este nombre viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, marca el momento en que empezaban a crecer los cuernos de los ciervos machos, que indicaba el comienzo del verano en esa zona. También lleva el nombre de “Luna de Salmón”, “Luna de Frambuesa” y “Luna de Trueno” (en este caso es porque las tormentas son comunes en esta época del año en el hemisferio norte).

En tanto, el lunes 6 de julio ocurre un evento astronómico: el afelio. Se trata del punto en que la Tierra llega a su máxima distancia del Sol en su órbita. Así se sitúa aproximadamente a unos 152 millones de kilómetros del Sol. El opuesto es perihelio, que el punto más cercano al Sol.