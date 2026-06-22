Ya está disponible el calendario lunar del mes de julio 2026. De esta forma, se puede avizorar cuándo el satélite natural pasará por sus diferentes fases durante el séptimo mes del año. Una de las que mayor interés tiene es la Luna llena, puesto que se puede observar el astro en su totalidad en el cielo.

El ciclo lunar marca los distintos cambios visibles que tiene el satélite natural según su posición respecto a la Tierra y al Sol, que se conocen como fases. Este tiene una duración de aproximadamente 28 días. Es por eso que normalmente se da una Luna llena por mes.

Las fases lunares cambian de acuerdo con la posición de la Luna y la Tierra en su recorrido alrededor del Sol (Unsplash/Arnold Rodrigues)

El calendario lunar de julio 2026 en la Argentina

Según detalla el Servicio de Hidrografía Naval, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en julio 2026:

Martes 7 de julio: cuarto menguante

Martes 14 de julio: Luna nueva

Martes 21 de julio: cuarto creciente

Miércoles 29 de julio: Luna llena

Por lo tanto, será en la segunda quincena del séptimo mes del año que se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad, mientras que el novilunio ocurrirá en la tercera semana de julio.

Luna Llena

La Luna llena de julio es conocida como la “Luna del Ciervo”. Este nombre viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, marca el momento en que empezaban a crecer los cuernos de los ciervos machos, que indicaba el comienzo del verano en esa zona. También lleva el nombre de “Luna de Salmón”, “Luna de Frambuesa” y “Luna de Trueno” (en este caso es porque las tormentas son comunes en esta época del año en el hemisferio norte).

En tanto, el lunes 6 de julio ocurre un evento astronómico: el afelio. Se trata del punto en que la Tierra llega a su máxima distancia del Sol en su órbita. Así se sitúa aproximadamente a unos 152 millones de kilómetros del Sol. El opuesto es perihelio, que el punto más cercano al Sol.

Una por una, todas las fases de la Luna

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

La luna pasa por diversas fases en un periodo de tiempo y desde la Tierra se pueden observar Pexels/Frank Cone

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente : se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Según detalla Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días, como se cree erróneamente, por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.