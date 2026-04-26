Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Seria bueno que deje de divulgar muchos de los planes futuros que tiene a su entorno. Aunque no lo crea siempre existe alguna persona envidiosa.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el domingo 26 de abril

Amor: Revea sus actitudes, de esta forma no generará un mal clima en el vínculo amoroso. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada, procure cambiar su actitud.

Riqueza: Prepárese, ya que será una jornada dura y llena de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas y cumplir con todas las tareas asignadas.

Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Esta jornada deberá dedicarla a aprender de las experiencias negativas y positivas que viva. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo vivido.

Amor: Prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder sino lo involucran a usted y mire hacia otro lado.

Riqueza: No permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. Si tiene algún problema familiar, trate de dejarlo en su casa.

Bienestar: Contribuya en alguna actividad solidaria, le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Concurra a esa reunión barrial donde fue invitado en mas de una oportunidad.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |