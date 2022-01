Qué tipo de regalos prefiere no recibir una persona de Piscis

Las personas de Piscis poseen ciertas características que colaboran en la elección de un regalo, sea o no material, para agasajarlas y hacerlas sentir felices.

Vale aclarar que, para terminar de conocer a fondo más características de un individuo y ciertos rasgos propios de su rumbo y destino, es fundamental hacer una lectura de la carta natal en su totalidad. No obstante, Piscis como signo solar también es un elemento clave que permite descubrir algunas cualidades y tendencias que su elemento, el agua, imparte en quienes nacieron bajo su influencia.

Qué ideas evitar en un regalo para Piscis

Regalos genéricos

Las personas de Piscis buscan ser recordadas y necesitan la atención de sus seres queridos. No se conforman con una simple tarjeta o un regalo genérico que no fue pensado para ellas.

Valoran los pequeños gestos y los detalles, por lo que una simple elección como el color de un envoltorio o una fragancia en particular puede ser suficiente para motivarlos.

Un regalo genérico como el dinero probablemente no sea bien recibido por alguien de Piscis, que estará buscando detalles y gestos en los obsequios

No esperan grandes despliegues, exageraciones o regalos costosos. Simplemente buscan ser recordados y tenidos en cuenta durante la elección, para sentirse especiales y amados a través de los detalles.

Piscis: enemigo de los compromisos y la presión

Las personas de Piscis son tranquilas, relajadas y auténticas. Saben cuáles son los planes que les traen felicidad y qué actividades, por el contrario, las quitan de su zona de confort y seguridad.

Es por eso que ciertas ideas pueden parecerles atrevidas o fuera de lugar: regalarle a alguien de Piscis entradas para un concierto de una banda musical de la que no son fanáticos puede ser un gran error; así como adorarán ser invitados al estreno exclusivo de su película favorita.

Por lo tanto, elegir cosas que puedan comprometerlos o los presionen a cumplir solo por cortesía puede ser una gran equivocación.

Piscis es, sobre todo, diplomático. No hará un escándalo, asistirá gustoso al evento y simulará una sonrisa por cortesía.

Sin embargo, y muy en el fondo, perderá el interés y buscará la excusa para no repetir un encuentro en próximas ocasiones.

No es buena idea invitar a alguien de Piscis a un compromiso como un recital, a menos que sea un evento en el que la persona tenga un interés previo Prensa Lollapalooza

Exceso de romance

La exageración, en todas sus formas, es algo que incomoda a las personas de Piscis. Éstas suelen ser sencillas, minimalistas y clásicas. Cualquier objeto exageradamente producido o gesto de interés en cantidades desmedidas podría espantar a las personas de Piscis.

Un regalo con un envoltorio muy llamativo, una demostración romántica en público o cualquier objeto que ocupe mucho lugar en su espacio personal tenderá a incomodar a Piscis.

Claro que los gestos románticos elaborados pueden funcionar si hay un interés recíproco. Pero si no existe tal seguridad, es recomendable evitar ese riesgo y optar por una alternativa más sencilla, que permita un acercamiento ideal para construir confianza en el vínculo.

Propuestas apasionadas

Las personas de Piscis son temperamentales, sensuales y atractivas. Como todo signo de agua, dejan que las cosas fluyan y naveguen su curso natural sin poner frenos ni desconfiar del destino.

Sin embargo, suelen ser muy reservadas y conservar su privacidad a rajatabla. No les gustan las demostraciones en público ni alardear de sus conquistas, ni mucho menos hablar de su intimidad sexual ante otras personas que no forman parte de su círculo más cercano.

Por lo tanto, cualquier regalo que sugiera un acercamiento apasionado o revele algo propio de la privacidad de alguna de las dos partes será motivo suficiente para disgustar a Piscis y hasta producirle un pequeño enojo.

Un regalo que demuestre excesivo romanticismo en público no será valorado por alguien de Piscis

¿Qué se le regala a Piscis?

Esta guía permite una orientación general sobre aquellos puntos de contacto con Piscis que no precisamente derivan en un buen desenlace. Además. es fundamental conocer a cada persona en particular y toda su carta natal para llegar a una aproximación más exacta de qué puede y no complacerla, en materia de regalos.

En términos generales, Piscis adora los detalles, la ternura, lo íntimo y la calidez de lo cercano. Apuesta por cosas simples que tienen su marca personal en ellas. Motivarlos puede ser una tarea difícil, pero también un magnífico gesto de amor y un desafío sin igual.