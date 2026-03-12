Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 12 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 12 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
- 1 minuto de lectura'
Este preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el jueves 12 de marzo
Amor: Sepa que conocerá a alguien con quien experimentará una afinidad muy especial, aproveche el momento. No se niegue y entréguese al amor sin pensar demasiado.
Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.
Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Intente sostenerlo y en poco tiempo recuperará su entusiasmo.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida.
Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.
Riqueza: Tiempo oportuno para poner en marcha muchos de los planes ambiciosos que tiene. Aproveche, ya que tendrá la energía de los astros a su favor.
Bienestar: Por mas que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.
