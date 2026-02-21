LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 21 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 21 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 21 de febrero

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Sepa que debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Aprenda a moderar los impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida. De esta forma, evitará equivocarse.

Amor: Después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y demuéstreselo todos los días.

Riqueza: Si necesita realizar un pago o gestionar un tramite bancario hágalo sin falta cuanto antes, ya que los planetas están a su favor. No se demore.

Bienestar: Ponga un alto en sus actividades para distenderse, de lo contrario, lo consumirán las tensiones. Sepa que esmerarse más de la cuenta, lo perjudicará.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

