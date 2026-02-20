LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 20 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Aprenda a moderar los impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida. De esta forma, evitará equivocarse.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 20 de febrero

Amor: Después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y demuéstreselo todos los días.

Riqueza: Si necesita realizar un pago o gestionar un tramite bancario hágalo sin falta cuanto antes, ya que los planetas están a su favor. No se demore.

Bienestar: Ponga un alto en sus actividades para distenderse, de lo contrario, lo consumirán las tensiones. Sepa que esmerarse más de la cuenta, lo perjudicará.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

En estos momento, sepa que deberá mantenerse precavido en todo los sentidos ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.

Amor: Será una magnifica jornada para organizar un encuentro en su casa junto a sus seres queridos. Trate de llamarlos e invitarlos a cenar algo rico.

Riqueza: Cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas hace días.

Bienestar: Sea consiente con la alimentación que esta teniendo últimamente en su vida. Muchos de los exceso podrían provocarle molestias en su organismo.

