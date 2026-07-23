Qué dicen el horóscopo: conocé cómo impacta la energía del Sol con Júpiter en Leo este fin de semana

El Sol ingresó en Leo y comienza una temporada que invita a recuperar el brillo personal, a sentirnos auténticos y protagónicos. Esta vibración se intensifica por la conexión del Sol con Júpiter (planeta de la expansión) en Leo. A su vez, Mercurio (planeta de la comunicación) retoma su marcha directa y ya no se le puede echar la culpa de malas decisiones o problemas tecnológicos. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros para los próximos días (imagen ilustrativa generada con IA)

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido en Géminis y este fin de semana conecta con Saturno (planeta asociado al compromiso) en tránsito por tu signo. Esta combinación favorece las decisiones prácticas y puede inspirarte a simplificar procesos en tu trabajo. Buen momento para descubrir una forma sencilla de resolver lo que venía demandando demasiado esfuerzo.

Tip: usá tu ingenio.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Virgo y durante estos días se une en sextil con Mercurio (planeta de la comunicación) en Cáncer. Esta configuración aporta una mirada amplia sobre lo que te preocupa. Es buen momento para poner en contexto lo que te pasa, comprenderlo como un momento y, poco a poco, visualizar que esta situación enroscada ya quedará atrás.

Tip: tu mente también necesita ser entrenada.

Ascendente en Géminis

Información energética importante: Mercurio (tu regente) retomó su marcha directa en Cáncer y poco a poco empieza a despejarse el panorama de dudas vinculadas a la familia y el afecto. Si bien puede ser que algunas cosas todavía estén en veremos, es posible que aparezcan algunas certezas que ayuden a hacer pie, a sentir un punto de apoyo.

Tip: convencé menos y escuchá un poco más.

A cada ascendente le depara algo distinto

Ascendente en Cáncer

Tu temporada terminó pero aún sigue reverberando su impronta porque Mercurio (planeta de la comunicación) continúa en tu signo y ha retomado su marcha directa. Este cambio de dirección es una oportunidad para revisar cómo te sentiste en el último mes con respecto a tu familia. La recomendación es darte tiempo para poner en palabras lo que estás sintiendo.

Tip: las interpretaciones siempre son subjetivas.

Ascendente en Leo

Empezó tu temporada y su efecto revitalizador ya se siente. El Sol en Leo conecta con Júpiter en tu signo y esto realza tu confianza y tus ganas de expresar tu autenticidad. Es un buen momento para asumir el protagonismo sin pedir permiso, para que el entusiasmo te guíe.

Tip: brillar no implica competir.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) retomó su marcha directa en Cáncer y durante estos días se une en sextil con Venus (planeta de las relaciones) en tu signo. Esta configuración te invita a ponerle palabras a lo que querés en una relación. Es una gran oportunidad para animarte a decir qué necesitas en términos afectivos.

Tip: no transformes tus deseos en una exigencia.

Comienza la temporada de Leo y su energía impacta en todos los signos y ascendentes (imagen ilustrativa generada con IA)

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Virgo y este fin de semana conecta en sextil con Mercurio (planeta de la comunicación) en Cáncer. Esta configuración tiene un voltaje sutil en términos energéticos, pero trae una combinación interesante entre racionalidad y emociones que puede servir para analizar con distancia prudencial lo que sentís.

Tip: ponete en el lugar del otro.

Ascendente en Escorpio

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) continúa su recorrido por los primeros grados de Acuario y este fin de semana se opone a Júpiter (planeta de la expansión) en Leo. Esta configuración te lleva a revisar escenas del pasado donde no sentiste el reconocimiento que anhelabas. En lugar de revivir esas heridas, preguntate cuánto poder siguen teniendo sobre tus decisiones actuales.

Tip: libérate de resentimientos añejos.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa dando sus primeros pasos en Leo y se une en oposición con Plutón (planeta asociado a la transformación). Esta interacción despierta tu ambición de un modo muy intenso y es una buena oportunidad para que proyectes grandes cambios en tu situación profesional.

Tip: la energía acompaña, pero que ocurra lo que buscas depende de vos.

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su recorrido por Aries en la base emocional de tu carta natal y conecta matemáticamente con Marte (planeta de la acción) en Géminis. Si bien es una interacción sutil, estos tránsitos favorecen los intercambios que cuestionan tus certezas. Una conversación inesperada puede ofrecer una perspectiva distinta sobre un problema que parecía cerrado.

Tip: cambiar de opinión también es una forma de crecer.

Ascendente en Acuario

El recorrido de Júpiter (planeta de la expansión) y del Sol (fuente de energía del zodíaco) en Leo, tu eje complementario, mantiene muy activada la zona de tu carta natal asociada a la pareja con calidez y entusiasmo. Por otro lado, Urano (tu regente) continúa su tránsito por Géminis y, progresivamente, va modificando el modo en que te relacionas con la información y la tecnología.

Tip: ¿qué necesitás decir y todavía callás?

Horóscopo semanal. Foto: Canva

Ascendente en Piscis

Venus (planeta de las relaciones) continúa su recorrido en Virgo, tu eje complementario, y lleva su energía de armonía y seducción al ámbito de la pareja. Sea cual sea tu situación vincular, es una buena oportunidad para asimilar cómo necesitas sentirte para desplegar tu sensibilidad sin miedo.