¿Qué personaje de And Just Like That te representa mejor según tu signo del Zodíaco?

La nueva serie de HBO Max ha sido una revelación de los últimos meses. Con su primera temporada finalizada, los personajes de la antigua Sex And The City se encuentran con nuevos desafíos y aventuras. Este show de TV aborda una nueva etapa de los personajes de Carrie, Samantha y Miranda en la que enfrentan un nuevo capítulo de sus vidas. And Just Like That trata sobre cómo sus protagonistas se encuentran en una realidad con avances tecnológicos, perspectiva de género y aceptación sobre el envejecimiento.

Con la ausencia de Samantha en la historia, sus capítulos introducen nuevos personajes que aportan a la trama y realizan cuestionamientos a la sociedad.

Los principales personajes de And Just Like That con los signos del zodíaco con los que resultan más compatibles

Aries - Seema Patel

La agente inmobiliaria que luego sería amiga de Carrie, posee muchas características de las personas de Aries. Seema es una mujer de personalidad fuerte que no le gusta seguir los mandatos sociales y familiares. Le gusta guiarse por sus propias reglas, lo que la llevó a ser muy exitosa en su trabajo.

El personaje de Seema Patel tiene fuerza y dirección como las personas de Aries

Tauro - Steve Brady

El esposo de Miranda y las personas de Tauro poseen muchas cualidades entre sí. Steve es un hombre hogareño que le gusta su rutina. Disfruta pasar el tiempo libre en su casa viendo televisión y comiendo.

Géminis - Brady Hobbes

El hijo de Miranda y Steve presenta las características típicas de las personas de Géminis. Es un joven sociable que adora pasar tiempo con su novia. Aunque por momentos pueda parecer despreocupado por lo que lo rodea, ha demostrado ser una persona considerada y empática.

La dualidad de Brady, el hijo de Miranda y Steven, lo emparenta con las personas de Géminis

Cáncer - Charlotte York Goldenblatt

Charlotte es uno de los personajes más sensibles y cariñosos de la serie. Como buena persona de Cáncer, tiene un alma maternal que comparte con sus hijas y toda persona que quiere. Está dispuesta a ayudar a todo el mundo y le angustia ver sufrir a otras personas. A veces puede ser muy susceptible, protagonizando grandes escenas de llanto.

Leo - Anthony Maretino

Uno de los mejores amigos de Carrie y Charlotte presenta las cualidades de las personas de Leo. Anthony es un hombre que adora sentirse el centro de atención. Su personalidad es lúdica y espontánea. No teme correr riesgos a la hora de emprender nuevos proyectos gracias a su confianza en sí mismo.

Virgo - Lisa Todd

La nueva amiga de Charlotte y las personas de Virgo presentan cualidades parecidas. Lisa es una mujer que parece tener el control de todo. Es ordenada, se presenta educada y cordial con todo el mundo. No le gustan los conflictos y prefiere mantener su estilo coloquial.

Libra - Carrie Bradshaw

La protagonista de esta serie, interpretada por la famosa Sarah Jessica Parker, representa a la perfección las cualidades de las personas de Libra. Carrie es amable y coloquial con todo el mundo, incluso con aquellas personas que se encuentra en disputa como Samantha o la ex esposa de Big.

Asimismo, este personaje cuida de su apariencia en todo momento. Siempre se encuentra prolija y a la moda, con atuendos que la convierten en un ícono.

Carrie Bradshaw busca un look arrollador y trata de ser amable, características comunes a las personas de Libra Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Escorpio - Miranda Hobbes

Las personas de Escorpio y Miranda tienen muchos aspectos en común. El personaje protagonizado por Cynthia Nixon pasa por una transformación durante esta nueva entrega. Transita un camino de descubrimiento y redefine su orientación sexual, sintiéndose más libre que nunca. Sin dudas ha sabido reinventarse y aceptó sus cambios.

La actriz que interpretaba a la abogada Miranda Hobbes lanzó su candidatura AP

Sagitario - Che Diaz

Uno de los personajes revelación de esta serie es el protagonizado por Sara Ramírez. Se trata de una persona no binaria que trabaja por los derechos e igualdad de género. Su particular personalidad llama la atención de muchos. Tal como las personas de Acuario, posee facilidad para comunicarse con las personas, siendo agradable y divertida.

Capricornio - Dr. Nya Wallace

Las personas de Capricornio buscan conseguir el éxito profesional en sus vidas. La Doctora Nya Wallace se encuentra dedicada a su profesión por completo, ganando puestos de altos cargos en su Universidad. Este personaje se cuestiona su futuro y decide no ser madre, ya que teme que este proyecto interrumpa sus ambiciones académicas.

Nya Wallace

Acuario - Rock Goldenblatt

En esta serie, la hija de Charlotte y Harry decide cambiar su identidad de género a no binaria y pasar de denominarse como Rose a Rock. Como las personas de Acuario, Rock es incomprendida en un principio por su entorno. Su mente se diferencia de los demás, tiene una lógica distinta y es auténtica.

Piscis - Harry Goldenblatt

El esposo de Charlotte y padre de Lily y Rock presenta las características típicas de las personas de Piscis. Harry siempre se muestra de buen humor y con ganas de compartir tiempo con su familia. Es compañero y bondadoso, y ayuda desinteresadamente a sus afectos. Es un hombre tranquilo que prefiere evitar los conflictos y confrontaciones, un gran mediador.