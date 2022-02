And Just Like That: se reveló el motivo por el que todavía no se confirma una segunda temporada de la serie

En diciembre del año pasado se estrenó el esperado relanzamiento de Sex and the City, And Just Like That..., bajo el mando del showrunner Michael Patrick King -y la propia Sara Jessica Parker- con una propuesta aggiornada a la actualidad y enfocada en la diversidad.

Sin Samantha Jones, ya que Kim Cattrall se rehusó a regresar tras su resonante disputa con Sarah Jessica Parker, Carrie Bradsaw (Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) volvieron finalmente al ruedo con una primera temporada de 10 episodios que fueron estrenados semanalmente por la plataforma de streaming, HBO Max.

And Just Like That... tráiler oficial

Un final inconcluso

El último capítulo, emitido el 3 de febrero, lejos de darle un cierre a todas las historias dejó la puerta abierta para seguir explorando las diferentes subtramas, desde el romance entre Miranda y Che (Sara Ramírez) , al nuevo capítulo que se abría en la vida de Carrie tanto en el plano profesional como en el personal.

Sin embargo, con el correr de las semanas, no se anunció la confirmación de la segunda temporada, algo curioso si tenemos en cuenta el éxito de la primera. En diálogo con TVLine, Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO, aseguró que la señal está más que satisfecha con la producción y que el objetivo es brindarle a los espectadores una nueva entrega. ¿El problema? Michael Patrick King y Sarah Jessica Parker todavía no están seguros de un nuevo regreso...

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en escenas de And Just Like That Craig Blankenhorn - HBO Max

“La decisión está en manos de Michael y Sarah Jessica”, explicó Bloys. “Tienen que asegurarse de que quieren seguir adelante. Yo considero que lo harán. La primera vez vinieron con la idea de mostrar cómo viven las mujeres a sus 50 años, y creo que están esperando a tener algo que los entusiasme del mismo modo”, añadió. Asimismo, Bloys contó que, por el momento, “solo están hablando de la historia” y se mostró confiado en la propuesta que llegará a HBO. “Sé que nos darán algo que nos gustará mucho”, señaló.

Como consecuencia, los están dejando esbozar ideas sin presiones. “A la serie le fue tan bien, estamos muy contentos, pero queremos que ellos puedan tener su proceso, que puedan pensar bien la serie que quieren hacer”, remarcó Bloys, quien también explicó que el elenco tiene otras producciones que consumen su tiempo.

El final de And Just Like That dejó muchas historias, y preguntas, abiertas