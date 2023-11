escuchar

La Luna es uno de los elementos fundamentales para comprender la carta natal de una persona y, por lo tanto, los aspectos astrológicos más influyentes de su personalidad. A pesar de ser un satélite, es considerado como uno de los planetas personales, que simboliza a las emociones, la sensibilidad, el rol maternal y los vínculos de una persona.

Establece también la manera en la que una persona procesa sus sentimientos y los expresa en el mundo, su manera de hacerlo y demandas a los demás.

Para comprender cómo se desenvuelve una persona en sus vínculos amistosos, familiares y románticos, será necesario evaluar en qué constelación se ubica este planeta en la carta astral. A continuación, las principales cualidades de las personas que cuenten con la Luna en Sagitario y cómo se comportan.

La Luna es considerada uno de los planetas personales, detrás de aspectos como las emociones, la sensibilidad, el rol maternal y los vínculos de una persona Pixabay

Luna en Sagitario

Uno de los principales rasgos de esta posición astrológica, es la necesidad de tener un espacio personal. Se trata de personas un tanto individualistas, que trabajan mucho en su desarrollo personal y no desean lidiar con problemas ajenos. No les gusta depender de otros y detestan cuando alguien los compromete en situaciones no deseadas.

Este signo es aventurero e innovador, por lo que al ubicarse en la Luna, dará lugar a personas que necesitan sentirse en constante movimiento. No toleran la rutina en las relaciones, por eso siempre proponen planes, viajes o nuevas experiencias para compartir. Les gusta pasar tiempo con sus seres queridos, pero necesitan un momento a solas para recargar su energía.

La Luna y Júpiter

Este planeta es considerado por la astrología como de la buena fortuna, positivismo y oportunidades. Su influencia en el signo de Sagitario es notable, ya que da lugar a personas con un gran carácter. Son optimistas por naturaleza, tienen un gran sentido de la empatía y solidaridad, pero si se rodean de individuos negativos o pesimistas, no tardarán en alejarse.

Júpiter es considerado el planeta que rige la buena fortuna, positivismo y oportunidades NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS - NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS

Es por ello que necesitan relacionarse con quienes desean aprender, mejorar y trabajar constantemente. Les resultan inspiradoras las personas que se animan a tomar riesgos y poseen un espíritu aventurero como el de ellos. Esto es uno de los aspectos claves que los pueden llevar a enamorarse perdidamente de alguien.

Luna en signo de Fuego

Al encontrarse en un signo de este elemento, la Luna se ve influenciada por su poder y extroversión característica. Se trata de individuos que no temen decir lo que piensan, ya que valoran la honestidad por sobre todas las cosas. Sin embargo, por momentos pueden ser descuidados con el uso de las palabras, comunicándose de una manera demasiado directa y un tanto hiriente.

El Fuego es dominante y ejerce su fuerza de voluntad en cualquier situación, motivo por el cual dará lugar a personas que no toleren que les digan qué hacer. Si alguien desea manipularlos o controlarlos, se verá rechazado inmediatamente. No les gustan los celos y les cuesta manejar la inseguridad de otros. Suelen ser firmes en sus valores y rara vez cambian de parecer. Logran escuchar las opiniones de todo el mundo, pero esto no quiere decir que las validen, ya que saben convivir con respeto a pesar de las diferencias.

Cualidades de la Luna en Sagitario

Libres: quienes cuenten con este satélite natural en la constelación del centauro se caracterizan por su independencia. Necesitan sentirse completamente en plena libertad en cualquiera de sus relaciones. No les gusta ser presionados o que les hagan reclamos, ya que actúan de manera individualista intentando no afectar a los demás. Creen en el respeto, en el amor , por lo que muchas veces pueden ser vistos como infieles, pero son sumamente leales a quienes aman.

, por lo que muchas veces pueden ser vistos como infieles, pero son sumamente leales a quienes aman. Despreocupados: pocas cosas les afectan y logran desequilibrar su estabilidad emocional. Son individuos que siempre se muestran de buen humor e intentan buscar soluciones a cualquier problema. No se quedan en los obstáculos, ya que sienten que es una pérdida de tiempo y prefieren sentirse productivos.

Sinceros: el elemento Fuego le da impulsividad a esta posición astrológica, por lo que cuenta con pocos filtros a la hora de hablar. Su comunicación es directa, no pueden ocultar secretos ni mentir, especialmente a las personas que aman. Siempre expresan sus sentimientos con honestidad, sin temor a ser juzgados o a posibles consecuencias.

le da impulsividad a esta posición astrológica, por lo que cuenta con pocos filtros a la hora de hablar. Su comunicación es directa, no pueden ocultar secretos ni mentir, especialmente a las personas que aman. Siempre expresan sus sentimientos con honestidad, sin temor a ser juzgados o a posibles consecuencias. Introspectivos: son personas que buscan mejorar la relación con su interior, contando con una gran sensibilidad con el mundo holístico. Dedican mucho tiempo a cuestionar sus pensamientos e ideas sobre la vida, el amor y la familia. Les gusta establecer sus propias normas, dejando de lado lo considerado como correcto por la sociedad. De esta manera, muchos se involucran en relaciones con dinámicas distintas a lo normativo.

y la familia. Les gusta establecer sus propias normas, dejando de lado lo considerado como correcto por la sociedad. De esta manera, muchos se involucran en relaciones con dinámicas distintas a lo normativo. Innovadores: se trata de personas originales que buscan maneras peculiares de mostrar su afecto. Cuando se enamoran, les encanta realizar planes diferentes con su pareja, dejando de lado las cenas románticas o típicos obsequios. Son amantes de la aventura y necesitan desafiar su tranquilidad en todo momento, por lo que en una relación, la rutina será su mayor enemiga.

