Qué superhéroe de Marvel te caerá mejor según tu signo

La compañía cinematográfica Marvel trajo al mundo una infinidad de héroes y villanos que se han convertido en íconos de la cultura popular tras aparecer en la pantalla. Es que, de este universo, se desprenden grandes éxitos como las películas de The Avengers, Spider-Man, Iron Man, Black Widow, Pantera Negra, Capitán América, Eternals, Doctor Strange y Capitana Marvel; y las series Marvel’s Agents of S. H. I. E. L. D, WandaVision y Moon Knight.

En el año 2010 esta empresa fue adquirida por The Walt Disney Company y, por lo tanto, todas sus series y películas pueden visualizarse a través de la plataforma Disney+.

Los personajes de Marvel con los signos del Zodíaco con los que resultan más compatibles

Aries — Thanos

Thanos es uno de los villanos más temidos de este universo fantástico y se destaca por ser un antagonista sabio, con un gran poder de manipulación. Busca conseguir el poder, por lo que es dominante y determinante con sus decisiones, características que hará que las personas de Aries se sientan identificadas.

Thanos se convierte con facilidad en una perosona dominante y determinante con sus decisiones

Tauro — Black Widow

Las personas de Tauro poseen una gran fuerza de voluntad, son perseverantes y saben trabajar por lo que desean. La determinación es una de las características que más valoran en las personas y, por ello, el personaje interpretado por Scarlett Johansson será de su agrado. Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, es una mujer que lucha por lo que desea y no permite que nada la detenga.

La superheroína Black Widow tiene en común con las personas de Tauro su tenacidad

Géminis — Iron Man

Interpretado por Robert Downey Jr., este personaje posee una personalidad dual. Si bien Tony Stark se muestra como una persona de carácter fuerte, en su interior, es un hombre sensible con un gran corazón. Las personas de Géminis se sentirán identificadas con su espíritu y dualidad.

Al igual que las personas de Géminis, Tony Stark es un sujeto sensible que se esconde tras una coraza

Cáncer — Wanda Maximoff

Las personas de Cáncer se caracterizan por su espíritu cariñoso. Son familiares, cuidan de los demás y priorizan las necesidades de otros por sobre las propias. El personaje de la serie Wanda Vision comparte estas cualidades, lleva a cabo grandes hazañas y arriesga su vida para salvar la de otros.

El personaje de Wanda Maximoff , cuida de los demás y prioriza las necesidades de otros por sobre las propias Jay Maidment - Disney +

Leo — Capitán América

Capitán América es un hombre que llama la atención por su personalidad amable y servicial. Cuida de su apariencia, y le gusta disfrutar los frutos de su heroísmo y ser reconocido por los demás. Las personas de Leo se sentirán identificadas con este personaje, debido al deseo que tienen de ser felicitados por su trabajo y aclamados por el público.

El Capitán América es prudente y serio, así como las personas de Leo Archivo

Virgo — Hulk

Las personas de Virgo son sumamente inteligentes y buscan aumentar su sabiduría. Sin embargo, muchas veces pueden ser obstinadas y enojarse fácilmente si las cosas no resultan como desean. Bruce Banner es un científico que no tolera la desorganización y el desorden, y -si se enfada- se convierte en Hulk.

Las personas de Virgo comparten la intolerancia ante la desorganización y el desorden con el personaje Hulk Imdb.com

Libra — Thor

Denominado Dios del Trueno, este personaje posee un carácter enérgico y amable, lo que hace que resulte agradable para todo el mundo. Thor disfruta de ayudar a las personas, y de mantener su cordialidad y calidez. Además, está en la búsqueda constante de la igualdad y la justicia, cualidad que le caerá bien a las personas de Libra.

Al igual que las personas de Sagitario, Thor es nómade y cálido por naturaleza ALAMY

Escorpio — Gamora

La hija adoptiva de Thanos es reservada, seria y no confía fácilmente en los demás, cualidad que será de agrado de las personas de Escorpio. Este personaje suele ser subestimado porque se mantiene en una postura reflexiva e introvertida, no revela lo que piensa y siempre guarda un as bajo su manga.

Las personas de Escorpio, así como el personaje de Gamora, no deben ser subestimadas

Sagitario — Loki

Loki es uno de los personajes más controversiales y disruptivos de este universo. Es un hombre carismático, con grandes habilidades para hacer amistades y agradar a los demás. Tal como las personas de Sagitario, no le resulta difícil llamar la atención, por lo que utiliza esta cualidad para conseguir siempre lo que quiere.

Las personas de Sagitario, al igual que Loki, deben dejar su ego de lado para avanzar en sus objetivos

Capricornio — Dr. Strange

Stephen Strange era un médico neurocirujano que, debido a su codicia y egocentrismo, sufrió un grave accidente. Al convertirse en Dr. Strange, demuestra su inteligencia, talento que utiliza para poder triunfar en cada desafío que se proponga. Su sabiduría, sus ganas de aprender cosas y su fuerza de voluntad serán cualidades que valoren las personas de Capricornio.

Al igual que su personaje, las personas de Capricornio demuestran constatemente su inteligencia y sabiduría Photo courtesy of Marvel Studios. - Disney +

Acuario — Pantera Negra

Interpretado por el querido y recordado Chadwick Boseman, este personaje se encuentra en la búsqueda de la igualdad y justicia. Tal como las personas de Acuario, Pantera Negra es empático y sensible respecto a las problemáticas sociales. Tal es así que se indigna ante la falta de equidad y la impunidad, y sus objetivos siempre se centran en el bien público.

Chadwick Boseman en Pantera Negra, caracterizado por ser empático y sensible

Piscis — Spider-Man

Las personas de Piscis son inteligentes, amables y carismáticas. Suelen ser subestimadas por su carácter tranquilo, pero esconden una gran fuerza de voluntad y una personalidad firme. El personaje interpretado por Tom Holland presenta estas mismas características, ya que es visto como un joven introvertido, pero posee gran valor.