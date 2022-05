Las siete producciones de Marvel que deberías ver para comprender el Multiverso

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) comenzó en 2008 con el estreno de la primera película de Iron Man y desde ese entonces ya se constituye por cuatro fases que tiene a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura como último estreno. A continuación una guía simplificada para entender este universo de superhéroes.

Avengers: Endgame

Esta película lanzada en 2019 es para muchos la más épica de todas las fases. El personaje de La Anciana expresó: “Las Gemas del Infinito crean lo que experimentas como el flujo del tiempo. Quita una de las gemas y ese flujo se dividirá. Esto puede beneficiar a tu realidad, pero a mi nuevo realidad no tanto. En esta nueva rama de la realidad, sin nuestra arma principal contra las fuerzas de la oscuridad, nuestro mundo sería invadido. Millones sufrirán”.

En la película, el personaje de Bruce Banner, también conocido como Hulk, aseguró que “el tiempo se puede borrar, porque una vez que hayamos terminado con las gemas podemos devolver cada una de ellas a su propia línea temporal en el momento que fue tomada”.

Wandavision

La primera serie producida por Disney+ generó en los fanáticos mucha sorpresa al presentar al personaje de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) por primera vez en un papel protagónico. Algunos sospechan que Wanda abrió el Multiverso cuando la versión de Quicksilver de Evan Peters apareció en su puerta. Otros de los ejemplos que dan a entender esta conexión son el comercial de Nexus y la escena postcréditos con los hijos de Wanda pidiendo ayuda desde el Multiverso.

Loki

El Dios de las Mentiras es muy relevante para el Universo de Marvel. Así lo aseguró Richie Palmer, productor de la serie: “Si los eventos de Loki nunca hubieran tenido lugar, si Sylvie no hubiera hecho lo que hizo, tanto Doctor Strange en el Multiverso de la Locura como Spider-Man: No Way Home no hubieran podido suceder. Fue la activación multiversal, o quizás su reactivación, al final de Loki lo que realmente condujo a las posibilidades que hemos visto en What If?, Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

What if?

Tal vez la serie más ambiciosa del Universo, además de ser animada, intentó explorar líneas temporales alternativas. Concluyó con una historia que involucraba directamente a los Guardianes del Multiverso.

Spider-Man: No Way Home

La última película sobre el personaje de Spider-Man revolucionó el mundo de los superhéroes al mostrar a los villanos clásicos de la franquicia hasta las variantes de Tobey Maguire y Andrew Garfield, algo ocasionado por el mismísimo Stephen Strange. Esto abrió el Multiverso y posibilitó el estreno de la nueva película del MCU.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

A lo largo de las fases hemos visto distintos tipos de Stephen Strange y a personajes como Rayo Negro o Reed Richards (Mr. Fantástico). También apareció Patrick Stewart como Charles Xavier (Profesor X) y se vieron muchos universos, incluso uno en el que los seres vivos son en realidad pinturas.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania

Se vienen cosas muy interesantes este año en lo que respecta al MCU. Por un lado, Thor: Love and Thunder, dirigida por Taika Waititi, Black Panther: Wakanda Forever y series de televisivas como Ms. Marvel y She-Hulk. Por otro lado, muchos saben que Ant-Man y la Avispa: Quantumania, ha estrenarse en 2023, será muy importante para el Universo Cinematográfico, en especial porque Kang, el Conquistador está confirmado como el gran villano de la tercera parte de la franquicia.