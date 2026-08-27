Qué te depara el eclipse lunar del viernes 28 de agosto, según tu signo y tu ascendente

Todos los años hay eclipses, que dependen de la relación entre el Sol y la Luna en el calendario lunar y siempre ocurren en pares, sobre un mismo eje de signos. En 2026 habrá cuatro. Algunos en el eje Virgo-Piscis, y otros en el eje Leo-Acuario. De ellos, dos fueron solares (el 17 de febrero, y el pasado 12 de agosto) y dos lunares (el 3 de marzo y este 27 de agosto). Este último es un eclipse de Luna llena parcial. En la Argentina, podrá observarse cómo la Luna adquiere un color rojizo. Pero, además del fenómeno astronómico, este eclipse trae un efecto energético.

Para entender su impacto, es importante advertir que no sirve pensar en el eclipse de forma aislada, y tampoco por fuera del despliegue de conciencia que cada carta natal propone. Los eclipses marcan ciclos y se relacionan con otros movimientos en el cielo. Por ejemplo, este eclipse cierra un ciclo de dos años que empezó en septiembre de 2024 en el eje Virgo-Piscis. En particular, como es un eclipse en Piscis, trae gran conexión con el mundo emocional. Nos enseña a honrar los finales, a cerrar etapas amorosamente.

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Además, otro aspecto fundamental es considerar en qué grado matemático sucede el eclipse y buscar en la propia carta natal dónde está ese grado (en qué casa zodiacal está, si hay un planeta ahí, si este tiene aspectos que lo vinculen con otros planetas). Este eclipse se da en el grado 5 de Piscis y tiene mayor efecto en los signos mutables, es decir, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.

En cualquier caso, para ver qué zona de la propia carta natal activa, es necesario conocer el ascendente.

Aries

Para el Sol en Aries, este eclipse trae energía de aceptación, invita a dejar de buscar un sentido y respuestas para todo y, en esa actitud, una situación puede aclararse. Para el ascendente, este eclipse señala un cierre silencioso pero no por eso menos potente: aquieta la ansiedad que pide tener todo resuelto.

Tauro

Para el Sol en Tauro, este eclipse trae la posibilidad de soltar el control de lo que no depende de uno y muestra el efecto liberador de abandonar ese mecanismo.

Para el ascendente, este eclipse ilumina la zona de la carta natal asociada a las amistades y el futuro con cierta incomodidad. Se vuelve muy evidente y tangible que hay cosas que cambiaron demasiado.

Géminis

Para el Sol en Géminis, este eclipse trae claridad emocional y permite nombrar algo que ya se sentía pero que costaba asimilar.

Para el ascendente, este eclipse muestra la importancia de poner límites en una situación laboral. Puede ser tan simple como decir “basta” o, también, cambiar la intensidad y exigencia que se le deposita al trabajo.

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Cáncer

Para el Sol en Cáncer, este eclipse trae energía compasiva para atravesar emociones fluctuantes e indecisas, sin juzgarlas. Ayuda a reconocer malestares en una conversación y/o espacio de terapia.

Para el ascendente, este eclipse vuelve un poco más frágil una certeza que hacía de sostén. Al principio puede sentirse desconcierto, pero después hay liberación.

Leo

Para el Sol en Leo, este eclipse muestra que lo que se valoró en los últimos años implicó dejar de lado otras dimensiones vitales que, ahora, piden mayor atención. Es una oportunidad para recalibrar y balancear.

Para el ascendente, este eclipse activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad y el inconsciente. Muestra que abrirse y exponerse trae maduración interna.

Virgo

Para el Sol en Virgo, este eclipse ayuda a ponerle límites a alguien que avasalla. Trae energía de agotamiento y eso siempre sirve para dar vuelta la página.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja y saca a la superficie malestares que necesitan ser trascendidos. Si se logra conectar con el conflicto como algo transformador, un vínculo puede crecer.

Libra

Para el Sol en Libra, este eclipse pide bajar el volumen de actividad y sociabilidad. Pueden ser días de un cansancio inexplicable, porque hay algo que está en combustión interna. Es bueno saberlo para buscar silencio y soledad.

Para el ascendente, este eclipse pone el foco en el manejo del tiempo y los hábitos. Muestra que es necesario un orden distinto.

Así impacta la energía del eclipse en cada signo y ascendente Danny Lawson

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, este eclipse pone de relieve el poder de la amistad como un espacio innegociable de contención. También trae la oportunidad de soltar el rencor como un modo de unirse a otra persona.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y, después de dos años de reconfiguración progresiva, se cierran deudas emocionales y culpas que nunca fueron propias.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, este eclipse ilumina un problema en el ámbito laboral que ya no se puede esquivar más. No hace falta tomar una decisión ya, pero sí es momento de dejar de negarlo.

Para el ascendente, el eclipse muestra la importancia de sentirse escuchado. Los argumentos no alcanzan si no hay empatía.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, este eclipse trae preguntas fuertes sobre la dirección vital, de esas que no aflojan hasta que son escuchadas. No hace falta resolverlas, pero sí hay que hacerles lugar.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la comunicación con energía sensible. Algo se corre del terreno de la razón hacia el de la intuición, y desde ahí una situación confusa empieza, por fin, a entenderse.

Acuario

Para el Sol en Acuario, este eclipse trae energía sensible. Puede ser un buen momento para elaborar cambios de etapas vitales y duelos que todavía dejan su marca inconsciente.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a los finales con una vibración de entrega. Después de dos años, se vuelve evidente qué etapa o proceso está llegando a su cierre.

Piscis

Para el Sol en Piscis, este eclipse trae una limpieza emocional, sobre todo, en temas vinculados con la familia y la pareja. Pone de relieve que no hay más margen: toca dejar atrás patrones de comportamiento que te están lastimando a vos y a tu entorno.

Para el ascendente, este eclipse es un punto de quiebre en el modo que se piensa una situación sensible. Conviene revisar dónde se estaba hace dos años y cómo se está con esa temática ahora. A veces los cierres son sobre temas inconscientes.