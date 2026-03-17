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Horóscopo de Tauro de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 17 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Tauro

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Tauro de hoy: martes 17 de marzo de 2026
Horóscopo de Tauro de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida y todo mejorara pronto.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

  • Amor: Ponga atención a lo que su pareja le dice y encontrará nuevos caminos para reconquistarla. Empiece a soltar los sentimientos y las emociones que le afloran.
  • Riqueza: Sus asuntos financieros marcharan a la perfección. Alcanzará los resultados que usted planeo, ya que la imaginación le será de gran ayuda en los movimientos económicos.
  • Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.

  • Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.
  • Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.
  • Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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