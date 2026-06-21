Tragedia en la Ruta 9: murieron una mujer, su bebé y su suegro tras caer a un arroyo con el auto

Una mujer de 33 años, su hijo de un año y el padre de su pareja murieron ahogados luego de que el automóvil en el que viajaban se despistara y cayera a un arroyo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad bonaerense de Baradero. El único sobreviviente fue el conductor, que logró salir por sus propios medios antes de que el vehículo quedara sumergido.

La tragedia ocurrió el viernes a la noche en el kilómetro 124 de la autopista, cuando un Volkswagen Senda rojo que circulaba en sentido a Rosario perdió el control por causas que aún se investigan, salió de la calzada y terminó volcado dentro del arroyo Cañada Honda.

La alerta movilizó a los Bomberos Voluntarios de Baradero, efectivos policiales y personal de emergencias, quienes desplegaron un operativo de rescate en una zona caracterizada por la escasa iluminación y la complejidad del terreno. Según reconstruyeron los rescatistas, el vehículo cayó desde una altura superior a los dos metros antes de quedar parcialmente sumergido.

Tras localizar el automóvil, los equipos de emergencia trabajaron para retirarlo del agua. Cuando lograron extraerlo, encontraron sin vida a tres de sus ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Melina Victoria Acevedo, de 33 años; su hijo Rafael Nicolás Giménez, de un año; y Rodolfo Giménez, de 65 años. De acuerdo con los primeros peritajes realizados en el lugar, los tres fallecieron por asfixia por ahogamiento.

El conductor del vehículo, Guillermo Nicolás Giménez, de 33 años, logró salir antes de que el automóvil quedara completamente bajo el agua. Fue hallado por los rescatistas con signos de hipotermia y trasladado a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.

“Es una zona sumamente oscura. Cuando llegamos, logramos ubicar el auto, que había caído desde más de dos metros. Lamentablemente, al sacarlo nos encontramos con las tres víctimas fallecidas”, relató Román Montenegro, integrante de los Bomberos Voluntarios de Baradero que participó del operativo, en declaraciones que consigna el sitio Noticias Argentinas. Y agregó: “ El personal trabajó dentro del agua, donde las bajas temperaturas fueron perjudiciales ”.

Los investigadores intentan determinar qué provocó el despiste. Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible pérdida de control del vehículo, una maniobra evasiva o algún desperfecto mecánico, aunque hasta el momento no trascendieron conclusiones oficiales.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Baradero, a cargo de la fiscal Karina Marino, quien ordenó las primeras medidas periciales sobre el automóvil y la recopilación de testimonios para reconstruir la mecánica del hecho.

La noticia generó un fuerte impacto en la ciudad entrerriana de Victoria, de donde era oriunda la familia. Familiares y amigos despidieron a las víctimas con mensajes de dolor en diversas redes sociales. “Cuánto dolor, Meli querida. Tanto habías anhelado a tu hijito… que Dios los tenga en la gloria”, escribió una allegada a Melina Acevedo.

Mientras avanza la investigación judicial para establecer cómo ocurrió el accidente, familiares y allegados acompañan al único sobreviviente de la tragedia, cuyo testimonio será clave para entender qué fue lo que pasó.