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LA NACION

Horóscopo de Tauro martes 13 de octubre: definí tus vínculos y finanzas

Es una jornada ideal para los taurinos donde impera "soltar la dependencia y conectar con el deseo"; aprovecha estas predicciones astrológicas para renovar tu energía

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Tauro martes 13 de octubre: definí tus vínculos y finanzas
Horóscopo de Tauro martes 13 de octubre: definí tus vínculos y finanzas

Durante esta jornada del 13 de octubre, los taurinos deben permitir que su imaginación tome el mando para encontrar el orden que necesitan en su rutina diaria. Las predicciones y recomendaciones astrológicas indican que es un momento clave para evaluar tu amor con sinceridad y definir si buscas un vínculo maduro. En el plano de la riqueza, es fundamental que tomes las riendas de tus proyectos y confíes en tu propia capacidad de decisión, más allá del trabajo en equipo. Finalmente, no descuides tu bienestar; busca un espacio de desconexión en la naturaleza para aliviar el estrés. Siguiendo este horóscopo del zodiaco, lograrás un equilibrio necesario para que tu salud mental se recupere y te sientas con más fuerza ante cualquier desafío.

Durante esta jornada, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su vida.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el martes 13 de octubre

  • Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.
  • Riqueza: Comience a manejarse con independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo empiece a tomar sus propias decisiones.
  • Bienestar: Destine esta tarde para pasear y relajar su mente del estrés que ha adquirido en su trabajo. Camine o siéntese a tomar un café al aire libre.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Aprenda a como vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrará fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten durante esta jornada.

  • Amor: En el momento que busque al amor, evite idealizar a las parejas. Sepa que podría sentirse decepcionado, si no le brindan lo que quiere. Madure.
  • Riqueza: Prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día.
  • Bienestar: Salga a pasear y entre a esa librería que tanto le gusta para comprase un buen libro. Sepa que debe recuperar el hábito de la lectura que tenia abandonado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

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