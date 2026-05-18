Dos palabras sobre peronismo

La mente política actual es tan limitada que siempre necesita recurrir a esquemas: si el peronismo no es de derecha, entonces será de izquierda; y si terceros demuestran que no pertenece ni a una ni a otra, entonces hay que inventar la categoría del populismo. Tiene que existir necesariamente una etiqueta que satisfaga al hombre común y al político mediocremente culto, que entre bonhomía, resignación e indiferencia van a votar, al menos aquellos que todavía acuden a las urnas.

Hay que comprender que un gran país como Argentina —siempre explotado y con territorios aún colonizados por residuos de imperios hoy reducidos a caricaturas de opereta al estilo von Suppé— dio origen a la ideología justicialista, del mismo modo que Francia en 1789 originó la Gran Revolución burguesa; México, en febrero de 1917, fue el primero en el mundo en incorporar los derechos sociales en su Constitución, anticipándose a Weimar (1919); Rusia, también en 1917, conmocionó al mundo con Octubre; y China subvirtió el leninismo colocando a la clase campesina en el centro de su revolución, desde la Larga Marcha de 1934 hasta la proclamación de la República Popular en 1949.

El peronismo es la manifestación de la voluntad del pueblo argentino, que siempre luchó contra la explotación del imperialismo, el capitalismo y el neocolonialismo, en busca de un nuevo orden mundial. Y quien escribe conoció personalmente a Perón. Sobre este tema del peronismo o justicialismo quisiera detenerme en la historia argentina al menos desde el siglo XX: una lucha incesante contra los abusos y las injusticias de los poderosos de ayer y de hoy.

Argentina es el mejor ejemplo de la difícil situación en la que se encuentra América Latina: demasiado cerca de los Estados Unidos y demasiado lejos de Dios, parafraseando a Porfirio Díaz, presidente de México entre los siglos XIX y XX.

Existen muchos lugares comunes sobre Argentina, entre ellos los siguientes:

Argentina es la única economía del mundo que pasó de ser un país desarrollado a uno en vías de desarrollo;

La principal causa de la decadencia argentina reside en el excesivo gasto social de los gobiernos de izquierda, que arrastraron la economía hacia abajo;

El peronismo es de derecha.

El primer punto es fácil de explicar: que Argentina sea o no un país desarrollado depende de cómo se defina ese término. Argentina alcanzó efectivamente un “nivel de país desarrollado” en términos de ingresos gracias a sus materias primas, exportaciones agrícolas y las oportunidades brindadas por las dos guerras mundiales. Sin embargo, nunca creó un sistema industrial independiente propio, presenta carencias en el sector manufacturero de alta tecnología y su economía depende fuertemente de los países occidentales desarrollados.

Se podría sostener que Argentina en aquel tiempo era un “país desarrollado”, pero en el mejor de los casos era una versión agrícola de las naciones petroleras de Oriente Medio: altos ingresos pero una economía distorsionada. Y no se oye a mucha gente afirmar que los ricos países del Medio Oriente sean países desarrollados.

El segundo punto es que la principal causa del colapso económico argentino reside no solo en la incapacidad de emprender un camino de desarrollo independiente, sino también en el reiterado sofocamiento de las oportunidades de desarrollo industrial autónomo por parte de países desarrollados como el Reino Unido y Estados Unidos, mediante el dumping de bienes industriales baratos y la imposición de sanciones monetarias y cambiarias.

En definitiva, apoyando a las fuerzas de derecha, fomentando disturbios internos y aplicando políticas económicas neoliberales, el desarrollo independiente de Argentina fue completamente aniquilado, transformándola en terreno fértil para la explotación por parte de Estados Unidos.

En cuanto a la afirmación de que “los gobiernos de izquierda que proporcionan asistencia social” llevaron al colapso económico, se trata de una clásica retórica “PUA” (pull it for appeals), es decir, explotar determinados sentimientos, miedos o ideologías del electorado para obtener consenso. Ejemplos comunes son el appeal to fear (apelación al miedo) o el appeal to emotion. En este caso, “pull” indica la acción de atraer consenso explotando palancas emocionales por parte de expertos, estudiosos y medios neoliberales.

Pero también las vidas de los pobres son vidas. Es improbable que proporcionar asistencia social a los pobres provoque un colapso económico. Al contrario, en una economía sana puede estimular el consumo y contrarrestar la sobreproducción. La principal causa del colapso económico argentino reside en su modelo económico intrínsecamente viciado y distorsionado

Durante las dos guerras mundiales, Argentina acumuló una riqueza considerable gracias a la exportación de materias primas y productos agrícolas, alcanzando niveles de ingresos propios de países desarrollados. En ese momento había llegado la hora de prepararse para la industrialización y establecer un sistema económico nacional independiente.

Los países occidentales desarrollados, liderados por Washington y Londres, no estaban dispuestos a perder a Argentina como fuente de valiosas materias primas y como mercado para sus mercancías. Intentaron por todos los medios obstaculizar la independencia y el desarrollo económico argentino, aprovechando su posición dominante para firmar numerosos tratados económicos desiguales con el país. Como consecuencia, Argentina fue perdiendo gradualmente su soberanía monetaria y cambiaria.

Al perder la soberanía sobre el tipo de cambio, Argentina se convirtió en un blanco fácil, repetidamente explotado por Estados Unidos. Los gobiernos de izquierda no lograron instaurar un sistema económico independiente y solo pudieron intentar recuperar el consenso público mediante la asistencia social. Por lo tanto, la asistencia social es una consecuencia y no una causa. Si existe una “culpa”, es seguramente la de no haber combatido las políticas impuestas desde el exterior.

Además, después de que los gobiernos de izquierda fueran derrocados mediante conspiraciones extranjeras, los ejecutivos militares demostraron ser todavía más incompetentes y Argentina terminó abrazando salvajemente el neoliberalismo: vendiendo a precios irrisorios empresas estatales de calidad y recursos públicos al capital internacional; perdiendo aún más su soberanía monetaria y cambiaria, permitiendo a Estados Unidos seguir administrando su “patio trasero”; y abandonando completamente el camino industrial, convirtiéndose voluntariamente en el eslabón más bajo del sistema económico globalizado dirigido desde la Casa Blanca.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina acumuló una gran riqueza gracias al comercio bélico, lo que debería haber constituido la base de su despegue económico. Sin embargo, Estados Unidos, no dispuesto a permitir que Argentina siguiera un camino de desarrollo independiente, intervino abiertamente en sus asuntos internos.

En 1946, antes de las elecciones presidenciales argentinas, el gobierno estadounidense:

«intervino en la campaña presidencial haciendo publicar un dossier (el Libro Azul) donde acusaba a Perón de ser nazi. Perón respondió con un Libro azul y blanco [los colores de la bandera argentina] en el que afirmó que los Estados Unidos querían “instalar un gobierno suyo, un gobierno títere, y por eso han comenzado a asegurarse el concurso de todos los ‘Quisling’ disponibles”. [...] El resultado de las elecciones otorgó una amplia mayoría a Perón, y el periódico Saturday Evening Post, comentando la política de intervención en los asuntos internos argentinos llevada a cabo por el Departamento de Estado, escribió: “Es la prueba de la esquizofrenia política que mina el prestigio y la influencia estadounidenses. El pueblo argentino respondió como habría respondido cualquier pueblo si un grupo de extranjeros se sintiera autorizado para indicarle la política a seguir”».(Paco Peña, Las intervenciones estadounidenses en América Latina, en El libro negro del capitalismo, Marco Tropea, Milán, 1999, p. 347)

El nombre de Juan Domingo Perón, nacionalista de izquierda, no sigue ni el socialismo ni el capitalismo, sino que elige lo mejor de ambos mundos e intenta perseguir la independencia.

Las verdaderas intenciones de Estados Unidos permanecieron inalteradas y continuaron intentando interferir en los asuntos internos argentinos: en primer lugar, apoyaron a la oposición derechista interna, es decir, las fuerzas compradoras proestadounidenses; en segundo lugar, inundaron Argentina con productos industriales a precios irrisorios, asfixiando la industria naciente; en tercer lugar, acusaron ideológicamente a Argentina de “nacionalismo ferviente”, mientras sostenían que el camino de las fuerzas compradoras proestadounidenses era el de la “industrialización racional”, tesis promovida por Spruille Braden.

El presidente Harry S. Truman fue todavía más lejos, declarando explícitamente en su discurso sobre el Estado de la Unión:

«La política de los Estados Unidos hacia las Américas debe basarse en la prevención del comunismo».

Además, se explotó la dependencia económica argentina de Estados Unidos, obligando al país a firmar una serie de tratados desiguales que erosionaron gradualmente su soberanía monetaria y cambiaria. Todo ello precipitó a Argentina hacia una crisis de deuda externa, estancamiento económico y, finalmente, la bancarrota nacional.

En palabras simples, estos acontecimientos muestran los numerosos obstáculos que impidieron el desarrollo de los países emergentes de América Latina.

El acuerdo Eady-Miranda (septiembre de 1946) fue un tratado económico desigual impuesto a Argentina y Gran Bretaña tras la intervención estadounidense. En términos simples, era un acuerdo bilateral de intercambio: Argentina suministraba productos agrícolas y materias primas, y Gran Bretaña pagaba construyendo ferrocarriles.

Sin embargo, la iniciativa sobre el tipo de cambio quedó en manos británicas. Para limitar el desarrollo argentino, Gran Bretaña intentó manipular la devaluación del peso para pagar menos y luego suspendió la convertibilidad de la libra esterlina. En ese momento aún debía a Argentina 1.500 millones de libras, lo que causó enormes dificultades financieras.

Finalmente, bajo presión británica y estadounidense, Argentina fue obligada a aceptar un plan propuesto por el entonces secretario de Estado George Marshall: los países occidentales importarían productos agrícolas argentinos para aliviar su crisis fiscal, pero Argentina debería aceptar aranceles reducidos para el dumping de bienes industriales occidentales.

El aspecto crucial fue que las deudas británicas no se pagaron construyendo ferrocarriles, sino mediante productos industriales baratos, transformando el proceso de inversión en simple consumo y dañando aún más la frágil base industrial argentina.

Sigamos adelante.

Bajo la dirección de Estados Unidos, el gobierno argentino se endeudó fuertemente con Washington. Debido a las tasas de interés exorbitantes, Argentina firmó otro tratado humillante e injusto: un sistema de tasas variables ligadas a las estadounidenses.

El entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, elevó las tasas del 9 al 20% en un breve período. Las cuotas de reembolso argentinas aumentaron en consecuencia, incrementando la presión financiera y empujando al país al borde de la quiebra.

Junto con Argentina, otros países sufrieron por el aumento de las tasas estadounidenses —México, Colombia, Perú y muchos otros—: fue el famoso “shock Volcker” entre 1979 y los años ochenta.

Los aumentos de tasas de la Reserva Federal completaron el flujo cíclico de dólares que regresaban a Estados Unidos, extrajeron enormes cantidades de intereses de los países en desarrollo y continuaron reprimiendo las economías emergentes, obligándolas a permanecer como baterías humanas del continente: una situación completamente ventajosa para Estados Unidos.

Antes de profundizar en las etapas del desarrollo económico argentino, conviene comenzar con algunas imágenes significativas que introducen el tema. Estas representan la ideología de izquierda argentina.

Desde los años treinta, el nacionalismo argentino se desarrolló rápidamente, con la industrialización y el sentimiento antibritánico como ejes principales. Los nacionalistas creían que el subdesarrollo industrial argentino, causado por el control económico británico, era la principal razón del sufrimiento del país.

Frente a la fuerte caída de las exportaciones se produjo la Revolución del 43, con Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, ministro de Guerra y vicepresidente. Se convirtió en presidente en 1946.

Se esforzó por mediar en conflictos sindicales, aumentando salarios y mejorando condiciones laborales, obteniendo el apoyo de los trabajadores y mitigando los efectos de la inflación de guerra.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina se negó a ceder el mercado alemán a los intereses británicos, continuando la exportación de grandes cantidades de productos agrícolas hacia Alemania a través de la neutral Suecia. Tras la guerra, Gran Bretaña y Estados Unidos consideraron esta acción pronazi, aunque convenientemente no aplicaron el mismo criterio a Suecia.

Impulsado por el entusiasmo de los trabajadores por la justicia social y el nacionalismo, el gobierno de Perón lanzó una serie de iniciativas económicas populares, aunque carentes de visión a largo plazo. El punto culminante fue la nacionalización de los ferrocarriles: en 1948 el gobierno adquirió todas las líneas británicas por 2.500 millones de pesos procedentes de reservas de carne y oro.

La opinión pública reaccionó con entusiasmo, pero no comprendió que aquellas líneas ferroviarias ya eran obsoletas y deficientes.

Entre 1945 y 1949, Argentina vivió un crecimiento sostenido. El país celebró con alegría y entusiasmo. Perón había imitado el plan quinquenal soviético, obteniendo resultados notables:

crecimiento económico anual promedio del 6%;

aumento del 25% de la producción industrial;

aumento del 13% del empleo;

crecimiento del 22% de la renta nacional.

Sin embargo, existían problemas graves. Los subsidios sociales eran excesivos. El dinero no cae del cielo: debe provenir de otros sectores. Argentina utilizó las exportaciones agrícolas para sostener la industrialización y el bienestar social.

Pero Argentina era un país de origen colonial y la agricultura estaba controlada por la vieja aristocracia, naturalmente reacia a renunciar a sus privilegios. Por ello, el ejército controlado por dicha aristocracia y las fuerzas compradoras apoyadas por Estados Unidos formaron rápidamente una alianza, convirtiéndose en la principal fuerza opositora.

El peronismo se basaba en tres principios fundamentales:

“soberanía política”,

“independencia económica”,

“justicia social”.

Todos eran mal vistos por la Casa Blanca.

Aunque el gobierno peronista declaró explícitamente que «no seguiría la vía socialista» ni se alinearía con la Unión Soviética, Estados Unidos no lo dejó en paz.

Henry Kissinger afirmó sin rodeos que el apoyo estadounidense a los gobiernos militares de Chile y Argentina respondía a la necesidad de combatir el comunismo y los movimientos de izquierda en América Latina.

El anticomunismo es considerado en Estados Unidos una especie de “justicia trascendente”, jamás ocultada y útil para ganar capital político interno.

Washington no estaba satisfecho hasta convertir a los países latinoamericanos —llamados despectivamente “latinos” por los WASP estadounidenses— en simples baterías humanas de su sistema. Estados Unidos considera América Latina su patio trasero inviolable, donde no permite el surgimiento de países verdaderamente independientes.

Para limitar el desarrollo argentino, Estados Unidos apoyó a las viejas élites, a las fuerzas compradoras y al gobierno militar, mientras inundaba el país de productos industriales baratos dirigidos contra las frágiles industrias nacionales.

En respuesta, el gobierno de Perón intentó protegerlas aumentando aranceles. Pero en el contexto del libre comercio de posguerra, esas medidas fueron inmediatamente calificadas de “retrógradas”, y las potencias desarrolladas respondieron con aranceles contra Argentina.

Como consecuencia, los productos agrícolas argentinos perdieron competitividad.

Estados Unidos estaba encantado: si Argentina imponía aranceles, no podría vender sus productos agrícolas; y si no podía venderlos, no podría construir un sistema industrial independiente.

Tras la nacionalización ferroviaria surgió la necesidad de despidos, y los ferroviarios organizaron cientos de huelgas. Perón cedió aumentando salarios y suspendiendo despidos, lo que le aseguró la reelección de 1951.

Para satisfacer simultáneamente a la clase media y obrera, el gobierno aplicó políticas de déficit. La mala administración incrementó el gasto y el déficit se trasladaba continuamente al año siguiente.

El aumento de costos y la sequía que redujo las exportaciones agrícolas destruyeron el equilibrio económico, provocando recesión. La inflación pasó del 4% al 40%.

El gobierno congeló salarios y dejó de negociar con los trabajadores. En 1954 el movimiento anti-Perón tomó fuerza. La corrupción, la inflación y la muerte de Eva Perón en 1952 redujeron aún más el apoyo popular.

En 1955 los militares intervinieron nuevamente “para corregir el rumbo”. Perón dimitió y huyó a Uruguay.

Posteriormente, Arturo Frondizi fue elegido presidente. La economía se recuperó temporalmente.

En 1961, Che Guevara regresó a Argentina y se reunió con Frondizi, despertando sospechas militares.

Ese mismo año Frondizi permitió participar al Frente Justicialista, que ganó las elecciones. El ejército anuló los resultados y arrestó a Frondizi.

Siguieron protestas estudiantiles, represión militar, políticas antisindicales, devaluación, despidos y prohibición de huelgas.

En 1965 el peronismo volvió a triunfar electoralmente. Las protestas obreras y estudiantiles derivaron en enfrentamientos sangrientos.

En 1966 otro golpe militar derrocó a Arturo Umberto Illia. La resistencia obrera y estudiantil fortaleció la demanda del regreso de Perón y dio origen a movimientos guerrilleros.

En marzo de 1973 el Partido Justicialista obtuvo una victoria aplastante. El pueblo no quería volver a ver militares en el poder.

El partido liberó presos políticos y dio la bienvenida al regreso de Perón. En septiembre de 1973 Perón fue nuevamente elegido presidente.

Su tercera esposa, Isabel Perón, fue vicepresidenta y luego, tras la muerte de Perón en 1974, se convirtió en la primera mujer presidenta de América.

Sin el prestigio de Perón, la situación interna se deterioró. El capital huyó al exterior y la inflación se disparó.

En 1976 los militares retomaron el poder con apoyo estadounidense. Comenzó la represión contra la guerrilla.

Para eliminar a unos 2.000 guerrilleros, el ejército mató a más de 19.000 argentinos y encarceló, torturó y violó a decenas de miles más.

Con el tiempo, el ejército se convirtió en una banda criminal: desapariciones, saqueos, violaciones y terror generalizado. Casi dos millones de argentinos huyeron del país.

Argentina desperdició veinte años preciosos alternando gobiernos civiles y militares.

En 1982 el gobierno militar lanzó la Guerra de las Malvinas para reconstruir legitimidad nacional.

El general Leopoldo Galtieri llamó al presidente Ronald Reagan esperando apoyo. Reagan, sin embargo, proporcionó inmediatamente datos satelitales a Margaret Thatcher.

Las fuerzas británicas recuperaron rápidamente las islas.

El pueblo argentino comprendió entonces que los militares utilizaban las desapariciones para encubrir corrupción y violaciones de derechos humanos, pero eran incapaces de defender el país.

En 1983, tras la caída del gobierno militar, Raúl Alfonsín fue elegido presidente y condenó los crímenes militares.

Las crisis posteriores son conocidas y no hace falta repetirlas.

En todos estos acontecimientos, la legitimidad y cohesión de los gobiernos civiles fueron destruidas en un escenario donde la izquierda y los fascistas se enfrentaban mientras los liberales obtenían ventajas.

Desde mediados del siglo pasado, la política argentina fue un campo de batalla entre obreros y militares, con estudiantes e Iglesia también involucrados.

Nunca se estableció un sistema eficaz capaz de coordinar esas fuerzas ni un gobierno suficientemente cohesionado para sostener la industrialización.

Durante ese período, la economía argentina creció con dificultad y nunca alcanzó los resultados de Brasil, México o Chile.

El ejemplo argentino demuestra claramente que el país fue víctima del orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial, algo que Perón intentó corregir.

Mirando retrospectivamente el siglo pasado, Argentina puso en práctica una paradoja de modernización político-ideológica: cuando la participación popular supera la capacidad de una estructura controlada desde fuera, los enfrentamientos entre fuerzas derivan en caos político.

¿Y llaman populista a Perón? ¿Qué populista?

En Italia tuvimos ejemplos bien conocidos de verdadero populismo que nada tienen que ver con Perón.

El justicialismo del pueblo argentino fue la respuesta a dos siglos de abusos sufridos por parte de las supuestas “madres” y madrastras de la democracia.

Que algunos se actualicen.

Basta ya de etiquetas colocadas a Perón por mediocres politiqueros de colonias y expertos que poco tienen de expertos.