El nuevo orden mundial. La recuperación de la Estatua de la Libertad

Cuando en la madrugada del 21 de diciembre el presidente Trump, al despertar, enciende su programa de televisión favorito, Fox & Friends, no puede creer lo que oye y ve. Rápidamente cambia a Morning Joe, en MSNBC, Good Morning America, de ABC News, CNN, pero todos los canales transmiten la misma noticia de última hora: durante la noche, la Estatua de la Libertad ha sido retirada de su pedestal en Nueva York y trasladada a Francia, donde ha sido colocada en un nuevo pedestal en el puerto de la ciudad norteña de Dunkerque. Maldiciendo y cegado por la ira, escucha comentarios burlones como “¡Dumpy Trumpy! ¡El presidente demasiado impotente para defender una estatua!”, que provocan fuertes carcajadas de los presentes.

Media hora después irrumpe en la Sala de Situación de la Casa Blanca, donde el Consejo de Seguridad Nacional completo debe informarle. “¿Qué demonios ha pasado?”.

Michael Waltz, el asesor de Seguridad Nacional, que fue informado alrededor de las 3 de la madrugada sobre lo que en ese momento se anunciaba en Francia a las 9, no necesitó mucho tiempo para recopilar toda la información relevante:

“Señor Presidente, hace seis días, una organización que se hace llamar ‘Franse MAGA’ solicitó permiso para ‘honrar a la Estatua de la Libertad’ haciéndole un retoque. Suponiendo que eran simpatizantes franceses de nuestro movimiento y dado lo amable de la propuesta, el FBI no realizó una verificación de antecedentes.

“Sin embargo, resultó ser una acción encubierta para preparar el robo de anoche. A las 5.15 p.m. de ayer, toda la electricidad en la ciudad de Nueva York se apagó durante 56 minutos. Debido a nuestra guerra fría con Canadá, los canadienses interrumpen ocasionalmente el suministro eléctrico a Nueva York, pero esta vez los generadores de emergencia también estaban desactivados, lo que impidió cualquier visibilidad del robo de la estatua.

“Durante ese breve período de oscuridad total, un helicóptero Chinook levantó la Estatua de la Libertad con toda su estructura y la trasladó a una base aérea en Canadá, donde un avión de carga de Ucrania la transportó a Francia. Allí, a las 8 hora local, la estatua fue colocada en un nuevo pedestal en el puerto de Dunkerque, idéntico al pedestal de Nueva York. Debe saber, señor Presidente, que hoy es el 48° cumpleaños del presidente Macron. Creemos que no es una coincidencia. Detrás de su encanto francés se esconde un hombre que estudió filosofía, y usted sabe lo peligroso que es eso. No en vano, le encargó a Elon destruir toda educación que no sea útil para nuestra economía y tecnología. Aunque Macron niega cualquier participación en este ataque contra la imagen de Estados Unidos, la ClA ya ha recibido la orden de investigar su posible implicación y duplicar los esfuerzos para garantizar que nuestra aliada, Madame Le Pen, sea la próxima presidenta de Francia.

“La responsabilidad ha sido asumida por esta ‘Franse MAGA’: y acaban de enviar al mundo una declaración escandalosamente insolente….

La democracia se inspira en la conciencia de la dignidad humana

–¡Dámela! –gruñó Trump.

Arrancó la declaración de las manos y leyó lo siguiente:

“Queridos estadounidenses. Somos el Malhuret Action Group Américain (Grupo de Acción Malhuret Americano), abreviado MAGA, llamado así por nuestro senador francés que, como un Émile Zola del siglo XXI con su J’Accuse el 4 de marzo, les dijo la verdad: «¡La Casa Blanca es ahora como la corte de Nerón! Trump, al traicionar la democracia estadounidense, también ha traicionado la alianza occidental. Lo que nos corresponde a los europeos ahora es superar el totalitarismo del siglo XXI. No solo reconstruyendo nuestra defensa. Le vrai réarmement de l’Europe c’est son réarmement moral –el verdadero rearme es un rearme moral».

En otro pedestal

“La Estatua de la Libertad que les regalamos hace 170 años ha sido recuperada por nosotros para devolver la Libertad al hogar que ustedes le han arrebatado. Las famosas palabras de Emma Lazarus en el pedestal de Nueva York: «Dame a tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas que anhelan respirar en libertad», se han convertido en una mentira por la política de Trump. Por eso hemos colocado en nuestro pedestal de la Estatua de la Libertad esta cita apropiada de Victor Hugo: «La Liberté commence où l’ignorance finit» –La libertad comienza donde termina la ignorancia».

“Con Trump en el poder, también han entronizado la ignorancia. Si no fuera así aún sabrían que fue únicamente gracias a nuestro apoyo financiero y militar (busquen en Google: Marqués de Lafayette) que ganaron su guerra de independencia. Sin nuestro apoyo, América seguiría siendo una colonia del imperio británico. También recordarían que para el presidente Franklin D. Roosevelt, América era ‘el arsenal de la democracia’ con el que quería liberar a Europa del totalitarismo. El presidente Trump, en cambio, convierte a América en el cementerio de la democracia, apoyando a los antidemócratas.

“Bajo el yugo de la ignorancia, ya no reconocen lo que es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia no es seguir ciegamente ‘la voluntad del pueblo’. Thomas Mann, que en Europa experimentó cómo, gracias a la voluntad del pueblo, llegaron al poder Mussolini y Hitler, les dijo en 1938 en su conferencia ‘La próxima victoria de la democracia’ lo siguiente:

«La democracia es esa forma de gobierno y de sociedad que se inspira por encima de todo en el sentimiento y la conciencia de la dignidad humana. Bien conscientes de lo mezquinos que pueden ser los hombres con su egoísmo, crueldad, cobardía y estupidez, nunca debemos olvidar que lo grande y honorable en el ser humano se manifiesta en el arte y la ciencia, en la pasión por la verdad, en la creación de belleza y en la idea de justicia. Estos son los valores que una verdadera democracia cultivará, porque la democracia es una forma de gobierno que intenta elevar a los seres humanos, permitirles pensar y ser libres. El objetivo de la democracia es, por lo tanto, la educación, el desarrollo intelectual y la nobleza de espíritu. La nobleza de espíritu es el arma más importante contra la degeneración de la democracia en una democracia de masas, donde los demagogos, la estupidez, la propaganda, las trivialidades, la vulgaridad y los instintos más bajos del ser humano aumentan su dominio hasta que inevitablemente dan a luz al hijo bastardo de la democracia: el fascismo».

“Bien consciente del auge del fascismo en Europa, Thomas Mann advirtió a los estadounidenses dos años después, en Los Ángeles, en su conferencia ‘Guerra y Democracia’ con las siguientes palabras: «Déjenme decirles toda la verdad: si alguna vez el fascismo llega a América, llegará en nombre de la libertad».

“Fascismo. Sabemos que prefieren no escucharlo, mucho menos admitirlo. Pero cuando la justicia cede ante el poder ciego del más fuerte y el deseo de calidad se sustituye por la supremacía del mayor número; cuando los verdaderos héroes son reemplazados por la adoración a ’celebrities‘; cuando el arte y la ciencia se ven desplazados por la censura, la vulgaridad y la incompetencia; cuando la religión se reduce únicamente a la lucha contra el aborto, mientras millones de estadounidenses viven en la pobreza y la desesperación sin ninguna atención o apoyo; cuando la educación se limita solo a lo que es útil para la economía y el Estado; cuando la información de los medios libres es reemplazada por la desinformación y la propaganda, y la política se convierte en una mezcla de eslóganes, demagogia, mentiras, propagación del odio e intereses propios; cuando la promoción de valores morales y espirituales es sustituida por el fomento del miedo, el deseo, el resentimiento y el racismo, entonces, queridos estadounidenses, el espíritu de la democracia ha sido expulsado por el antiespíritu del fascismo, un mal político que teme sobre todo a la verdad, la bondad, la belleza y... ¡la libertad!

“El trato humillante y despectivo que recibió Zelensky en la Casa Blanca por parte de su presidente y vicepresidente, así como el hecho de que Estados Unidos se haya alineado con estados totalitarios como Rusia y Corea del Norte en las Naciones Unidas, es la llamada de atención que nosotros, los europeos, aparentemente necesitábamos para tomar conciencia de nuestra propia responsabilidad de proteger la idea de Europa, un ideal de civilización en el que la justicia, la libertad y la dignidad de cada individuo son fundamentales. Es esa justicia, esa libertad, esa dignidad lo que simboliza la Estatua de la Libertad.

La llama encendida

“La hemos llevado al puerto de Dunkerque. Allí, a finales de mayo y principios de junio de 1940, casi 300.000 soldados británicos y franceses fueron evacuados a Inglaterra. Así se pudo ganar la Batalla de Inglaterra. Así pudo comenzar la victoria final sobre la Europa fascista. Recordando las palabras que Winston Churchill pronunció entonces, «Nunca en el ámbito de los conflictos humanos se debió tanto a tan pocos», queremos, con la recuperación y protección de la Estatua de la Libertad, alentar a nuestros amigos estadounidenses que ahora se sienten solos y abandonados. Alentarlos en una nueva revolución para derrocar la tiranía en América y hacer que el país vuelva a ser la nación que alguna vez proclamó su independencia con las palabras: «Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad».

“Tan pronto como esa nueva revolución tenga éxito, devolveremos la Estatua de la Libertad a Nueva York. Pero hasta entonces, mantendremos encendida la llama de la Ilustración en alto en la antorcha, en el puerto de Dunkerque, la puerta de entrada a Europa. «¡Vive la Liberté, Égalité, Fraternité!» –Grupo de Acción Malhuret Americano (MAGA).

Con rostros pálidos y en tenso silencio, los presentes en la Sala de Situación esperaron a que el presidente Trump terminara de leer la declaración. Luego, el vicepresidente Vance tomó la palabra y preguntó: “¿Qué hacemos, señor presidente?”El presidente terminó su botella de Coca-Cola, se levantó y, antes de salir de la Sala de Situación dijo con una sonrisa: “No haremos nada. Estoy feliz de que se haya ido. La reemplazaremos con mi propia estatua”.

Rob Riemen es ensayista y fundador del Nexus Instituut, con base en Amsterdam; artículo reproducido con autorización del autor

Por Rob Riemen