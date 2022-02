La periodista feminista que enfrentó a las redes de trata y lo pagó con torturas y secuestro

MADRID

鈥淓ra esquizofr茅nico: lo mismo me hablaban con un tono amable y respetuoso que con insultos y explicaciones de c贸mo yo era su regalito y nos 铆bamos a divertir mucho en el viaje鈥. La periodista Lydia Cacho (M茅xico, 1963) cont贸 en Memorias de una infamia (Debate) la brutal experiencia que sufri贸 cuando fue secuestrada, abusada y torturada en 2005, una pesadilla que comenz贸 con una odisea de 1500 km a bordo de una camioneta y continu贸 con su detenci贸n. El horror ocurri贸 tras la publicaci贸n de Los demonios del Ed茅n, una investigaci贸n donde denunciaba una red internacional de pornograf铆a infantil y de trata. La periodista mexicana es una de las profesionales m谩s premiadas del mundo. Obtuvo en Inglaterra el Thompson Reuters Honorary Journalist Award, el Human Rights Watch y el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco, entre m谩s de medio centenar de distinciones. En 2019 dos sicarios ingresaron en su casa y logr贸 escapar 鈥渃on lo puesto鈥. Cacho vive exiliada en Espa帽a, donde el gobierno de Pedro S谩nchez le acaba de otorgar la ciudadan铆a 鈥減or el riesgo evidente para su vida鈥 que implicar铆a regresar a su pa铆s. En La infamia, obra dirigida por Jos茅 Martret, el Teatro Espa帽ol mont贸 una versi贸n teatral de su aberrante experiencia, que asegura es la que padecen muchas otras periodistas en todo el mundo, y destaca la cr铆tica situaci贸n que se vive en M茅xico. 鈥淓n estos a帽os he perseguido a los mafiosos, he intentado que los encarcelen, he testificado contra pederastas y tratantes de ni帽os y mujeres鈥, asegura, infatigable, desde su exilio en Madrid, una experiencia que tambi茅n ha sido desgarradora.

鈥揌an pasado diecis茅is a帽os de su secuestro y tortura. 驴C贸mo convive con las secuelas de aquel episodio? 驴Qu茅 la ayud贸 a superar el trauma?

鈥揝oy hija de una psic贸loga feminista y mi madre desde ni帽a siempre me habl贸 sobre la importancia de la salud mental, del equilibrio interior, de lo que quieres, de lo que necesitas, de aprender a pedir ayuda. Aunque no siempre s茅 pedir ayuda. Como buena feminista, a veces soy mejor para aleccionar. Toda la vida he ido a terapia. Cuando sal铆 de la c谩rcel, despu茅s de la tortura, mi terapeuta me recomend贸 una especialista en tortura, un grupo de psicoterapeutas argentinas, chilenas, casi todas latinoamericanas. Fue fundamental para poder procesar el tema de la tortura, no solo psicol贸gicamente, sino tambi茅n con todo lo que tiene que ver con el cuerpo porque te quedan huellas energ茅ticas y emocionales. De repente me di cuenta de que pod铆a contar la historia sin que me doliera. Me di cuenta de que ya era una sobreviviente. Es muy complicado poder explicar el estr茅s postraum谩tico severo que te deja el ser activista, feminista y periodista porque tiene una serie de complejidades brutales. Encima de todo ello est谩 la carga social que tenemos las mujeres que es la de proteger a las v铆ctimas, a tu familia, a tus amistades de la carga emocional que causa tu trabajo. Eso no lo hacen los hombres. Esta carga ha hecho mucho m谩s dif铆cil mi trabajo. Mi hermana, psic贸loga, me dijo una vez: 鈥淵a deja de pedir perd贸n por hacer sufrir a los dem谩s鈥.

鈥撀縌u茅 emoci贸n le gener贸 La infamia, ver en escena los violentos sucesos de su secuestro? 驴Por qu茅 decidi贸 adaptar su caso para el teatro?

鈥揝oy parte de la creaci贸n de la obra teatral. Ha sido una especie de exorcismo muy importante para m铆 y para algunas de las v铆ctimas, incluso para la gente m谩s cercana a m铆. Conoc铆 a Jos茅 Martret y ley贸 Memorias de una infamia. Empezamos a trabajar con un primer borrador de la obra, fragmentos de mi propia voz. Ha sido un proceso liberador, una experiencia lind铆sima, aunque suene raro, porque la gente piensa que es una experiencia dura, pero es todo lo contrario. El teatro es una herramienta del arte que no te da tregua. Uno puede estar frente a una pantalla viendo una serie y la corta, la apaga, le pone mute; aqu铆, no. Aqu铆 lo tienes en la cara y lo procesas como puedes.

鈥揕ogr贸 salvarse del ataque en su hogar y desde entonces vive en el exilio. 驴Qu茅 es el exilio para usted?

鈥揅uando ten铆a dieciocho a帽os ten铆a clar铆simo que quer铆a dar la vuelta al mundo, escribiendo y pintando. Estudi茅 un a帽o en Par铆s y me pagaba mis estudios limpiando casas. Vivir as铆 era muy emocionante. De pronto, ahora, que ya tienes una carrera formada, que ya hab铆a construido mi casa en un pueblito peque帽ito con mis gallinitas, entraron los sicarios en mi casa a matar a mis perritas y a sacarme a balazos. A esta edad el viaje es distinto, porque te expulsa tu pa铆s. Te expulsan no solo los pol铆ticos, sino tambi茅n todo el entorno de la impunidad. La pandemia hizo m谩s evidente la soledad, esta sensaci贸n de soledad. Llegu茅 a finales de 2019 y todas las noches me quedaba llorando. Fui a un m茅dico, argentino, para tratar el estr茅s postraum谩tico. 脡l se exili贸 cuando era muy joven. Me dijo que adem谩s de todo lo que ten铆a, f铆sicamente, como secuela de la tortura, ten铆a 鈥渆l mal del exiliado鈥. 鈥淗as dejado la mitad de tu coraz贸n en tu pa铆s y la otra la traes contigo. Te recomiendo que busques traer aqu铆 la otra mitad de tu coraz贸n鈥, me dijo.

鈥揌e buscado en Los demonios del Ed茅n alguna menci贸n a la Argentina, pero no la he encontrado. 驴Esta red de prostituci贸n infantil tambi茅n ten铆a brazos en nuestro pa铆s?

鈥揅uando investigaba este grupo de pol铆ticos y empresarios libaneses, mexicanos, norteamericanos, todos los que integran esta red que aparece en Los demonios del Ed茅n siempre sal铆a el nombre de Ra煤l Martins, un exagente de la SIDE. 脡l lleg贸 a Canc煤n con una fortuna opaca y es hasta la fecha el 煤nico due帽o de prost铆bulos en la zona de Canc煤n. No est谩 esta informaci贸n en el libro, pero s铆 en Esclavas del poder (Debate). [鈥滶l argentino actualmente es responsable de The One, en Canc煤n, y Maxim, de Playa del Carmen, en los que unas 150 mujeres ejercen la prostituci贸n de manera cercana al semiesclavismo鈥, escribi贸 all铆 Cacho]. Y luego me llamaron a declarar. Fui casi en secreto [en 2013] a la Argentina. Fui con un escolta del avi贸n a testificar y de testificar al avi贸n. Estaba todo el mundo aterrado. Me pusieron tres agentes del Estado, polic铆as especializados. Llev茅 la evidencia que ten铆a y testimonios de chicas argentinas que terminaron en prost铆bulos en M茅xico. Supe que la jueza Servini de Cubr铆a sigui贸 con el caso.

鈥揕a reina Isabel II le quit贸 a su hijo Andr茅s, acusado de haber cometido abuso sexual contra una menor, t铆tulos y honores en pleno proceso judicial donde debe comparecer ante los tribunales de Estados Unidos. 驴Cu谩l es su opini贸n sobre esta decisi贸n? 驴C贸mo, legalmente, se debe actuar en casos de esta 铆ndole?

鈥揅reo que la reina Isabel acaba de realizar un acto ejemplar con el resto del mundo. En general los patriarcas y los hombres vinculados al mundo empresarial y pol铆tico terminan siempre protegiendo a los pederastas, a los tratantes, abusadores.

鈥揈n la Argentina el narcotr谩fico ha ganado terreno y poder en algunas zonas. 驴Es solo una decisi贸n pol铆tica? 驴Qu茅 puede hacer como sociedad civil para evitar que se tome como reh茅n al pa铆s?

鈥揇esde hace m谩s de una d茅cada, colegas activistas y periodistas, sobre todo mujeres, ya habl谩bamos de lo que estaba sucediendo en la Argentina, la semilla que se estaba sembrando con las redes internacionales de delincuencia organizada; no es solo narcotr谩fico, porque es muy serio el problema que tiene la Argentina, sino adem谩s lo que est谩 ocurriendo con el tr谩fico de armas y sobre todo de personas. Tiene que costarles a los pol铆ticos ser part铆cipes del narcoestado como ocurre en Bolivia, M茅xico, Guatemala, El Salvador, Venezuela. Es decir, el periodismo debe dejarlo en evidencia. En el caso de la Argentina, hay una sociedad civil superactiva. Desde ah铆 se puede trabajar much铆simo en la prevenci贸n de la trata. Casi nunca hablamos de la trata para esclavitud laboral y por ah铆 empiezan a funcionar estas redes que van dej谩ndole dinero legal para poder hacer blanqueo de capitales, como las maquiladoras en M茅xico. Adem谩s, la crisis econ贸mica que ha dejado la pandemia est谩 fortaleciendo el consumo y el tr谩fico de drogas. Para muchos es un poco moralista, pero a mis amigos que consumen marihuana o coca铆na yo les digo: 鈥淟o que est谩s haciendo es consumir parte de un homicidio. Son drogas ensangrentadas鈥. No podemos subestimar el poder del periodismo en estos temas. Me propusieron testificar en el caso Epstein, porque tengo varios testimonios, y el agente que me contact贸, me dijo: 鈥淪in el trabajo del periodismo, si no sigui茅ramos sus pistas, no tendr铆amos nada鈥.

鈥撀縃a utilizado el populismo la pandemia a su favor?

鈥揕a pandemia ha facilitado a los gobiernos populistas de todo el mundo imponer y controlar los estados de alarma para tratar de silenciarnos, para acallar movimientos sociales, para que la gente no salga a la calle. Estamos agotadas, deprimidas con la pandemia. Quien diga que no se deprimi贸 con estos dos a帽os miente. Hay una depresi贸n colectiva. Tenemos un agotamiento psicol贸gico. La gente est谩 vibrando en esa energ铆a negativa todo el tiempo y los gobiernos la est谩n utilizando para que nos quedemos all铆. El tapabocas, para el periodismo, es tambi茅n simb贸lico. Creo que los gobiernos populistas son muy oportunistas y se est谩n aprovechando de esta crisis para silenciarnos. La autocensura es el gran peligro de este momento.

鈥撀緾贸mo lidia con la autocensura?

鈥揚areciera que no hay ning煤n otro tema m谩s importante que las muertes por Covid, pero seguimos viviendo los dem谩s temas, como la trata, la violencia, a pesar de la pandemia. El periodismo tiene que salir de la din谩mica del poder y entender que la autocensura no es una opci贸n.

鈥揈n 2019, cuando Andr茅s Manuel L贸pez Obrador ya era presidente, el gobierno le pidi贸 perd贸n por la violaci贸n que usted hab铆a padecido a sus derechos humanos 鈥渆n el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresi贸n鈥. Era el comienzo de la gesti贸n del mandatario. 驴Qu茅 ocurri贸 luego? Hoy usted es cr铆tica de su gesti贸n, luego de que el Presidente atacara p煤blicamente a periodistas. 驴C贸mo explica esta transformaci贸n?

鈥揟uve que sacar mi caso fuera del pa铆s porque llegamos a un grado de impunidad con el que era imposible seguir adelante. Lo llev茅 a las cortes internacionales y all铆 gan茅. Ginebra orden贸 al gobierno mexicano 鈥揺ran los 煤ltimos meses del gobierno de Enrique Pe帽a Nieto, el expresidente del PRI鈥 que se ofrecieran disculpas. Se ten铆a que reconocer que el Estado mexicano fue part铆cipe de la tortura de una periodista para castigarla por haber revelado una red de pornograf铆a infantil y trata. El equipo de Pe帽a Nieto lo sopes贸 y dijeron que 茅l ni de broma lo har铆a, porque 茅l est谩 vinculado con parte de esta red. L贸pez Obrador no estaba vinculado con esta red y su gobierno obedeci贸. Est谩 el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, un hombre que viene de la sociedad civil, y 茅l organiz贸 el pedido de perd贸n, porque era su responsabilidad. Para m铆 no fue un acto ni personal ni emocional. Era un acto institucional indispensable para que el Estado reconociera p煤blicamente conmigo y con mis amigas que ya no est谩n vivas lo que el Estado nos est谩 haciendo a las periodistas y a las activistas por decir la verdad. El Presidente no estuvo presente. De eso se trataba. Y, por otro lado, soy una mujer progresista y de izquierda, pero este no es un gobierno de izquierda. El gobierno est谩 haciendo una coalici贸n extra帽铆sima. Es como los gobiernos anteriores. Y mi trabajo como periodista es decir la verdad, no hacer pol铆tica ni favorecerme del partido en el poder como lo est谩n haciendo algunos amigos m铆os de izquierda, que est谩n superc贸modos. Yo no entro en esta din谩mica de poder.

鈥撀緾贸mo explica el hecho de que haya, no solo en Am茅rica Latina, periodistas militantes, aquellos que defienden a un gobierno o partido? 驴El t茅rmino no contradice un principio b谩sico del periodismo?

鈥揈l periodismo tiene que ser un contrapoder. Y eso significa no avalar ning煤n acto pol铆tico, ninguna acci贸n desde el poder. El periodismo es militante, si es que milita por los derechos civiles, por los derechos humanos, pero el periodismo militante pol铆tico se convierte en una contradicci贸n profunda de los valores del verdadero periodismo, porque si haces algo sin ning煤n tipo de cr铆tica, sin ning煤n tamiz, est谩s mintiendo tambi茅n. No tiene nada de malo que seas un periodista que trabaja como un jefe de prensa, pero el problema est谩 cuando te la est谩s dando de periodista superprogre, pero eres incapaz de hacerle una cr铆tica al gobierno en el que crees. Yo vot茅 por L贸pez Obrador y vot茅 por 茅l porque no solamente pensaba que har铆a lo correcto, sino tambi茅n porque era el 煤nico candidato viable para M茅xico. Si hubi茅semos votado al loco del PAN [Ricardo Anaya], estar铆amos con una ultraderecha tipo Vox en Espa帽a. Tengo grandes amigos que hoy no me dirigen la palabra por mi cr铆tica al gobierno. Pero, si se es una persona de izquierda, es important铆simo ser cr铆tico. El hecho de dejar de hacer esta cr铆tica y an谩lisis sociocr铆tico hace que ellos crean que todo lo est谩n haciendo bien porque se crea una burbuja a su alrededor. La izquierda es la 煤ltima que deber铆a hacer eso porque supuestamente es la que rompe con los paradigmas del poder tradicional. Est谩 falseando la verdad, pero adem谩s est谩 traicionando la propia causa de la izquierda.

Lydia Cacho

PERFIL: Lydia Cacho

鈻 Lydia Cacho, nacida en M茅xico en 1963, es una reconocida periodista de investigaci贸n y activista por los derechos humanos. Es hija de un ingeniero y de una psic贸loga feminista.

鈻 Comenz贸 escribiendo en medios de Canc煤n sobre espect谩culos, pero luego se volc贸 a investigar la recurrente violencia ejercida contra las mujeres en esa zona de M茅xico. Sus notas muy pronto la llevaron a sufrir amenazas, ataques y un violento secuestro.

鈻 Entre sus muchas investigaciones se destaca la que logr贸 develar una importante red de trata infantil en la que participaban empresarios, pol铆ticos, militares y otros personajes del poder. En 2019, despu茅s de que dos sicarios ingresaran en su casa y lograra escapara 鈥渃on lo puesto鈥, se exili贸 en Espa帽a.

鈻 Entre m谩s de su decena de libros publicados, se cuentan Los demonios del Ed茅n (2004), donde describe y aporta datos precisos sobre aquella red de prostituci贸n infantil, y Memorias de una infamia, donde narra lo que sufri贸 en carne propia tras destapar ese caso.

鈻 Fue premiada por sus investigaciones y por su coraje c铆vico por Amnesty International, la International Woman鈥檚 Media Foundation y la Unesco. Tambi茅n comparti贸 el premio Olof Palme con el italiano Roberto Saviano, otro perseguido por su trabajo.