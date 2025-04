Libros para encender la chispa del filosofar

A lo largo de su historia, la filosofía ha alternado momentos de esplendor con otros de opacidad. Incluso, se ha anunciado su deceso en más de una ocasión. No obstante, la disciplina inventada por los griegos en la antigüedad continúa su camino. ¿Goza de buena salud? Por un lado, habría que admitir que desde hace décadas no surgen referentes fuertes como los de siglos anteriores. Pero, por otro lado, la inquietud por introducirse en ella no parece decaer en relación con otros tiempos. El número de estudiantes en los claustros se conserva relativamente estable, los talleres informales se multiplican y la industria editorial continúa publicando textos clásicos junto con otros de autores contemporáneos, algunos de los cuales se dedican particularmente a oficiar de introducción para un público no especializado. Un ejemplo de esto último son tres libros de reciente aparición.

El primero de ellos, escrito por las docentes e investigadoras Jimena Solé (UBA, Conicet) y Sandra Palermo (Universidad de Pavia), hace foco en una cuestión que inquietó a algunas de las principales figuras de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, pero que no ha perdido vigencia desde entonces: ¿Aprender la filosofía o aprender a filosofar? Quien abre la discusión es Kant, que sostiene que no se puede aprender la filosofía sino, cuando mucho, aprender a filosofar. Aquel que estudia pasivamente, contentándose con repetir lo que otro produjo, a lo sumo podrá tener un conocimiento de la historia de la filosofía, pero no de la filosofía como tal. La filosofía, en tanto que actividad, requiere producir, crear, filosofar. A esta postura responde Fichte afirmando que la filosofía siempre implica actividad, no puede ser pasiva. Como explican las autoras del texto, para Fichte “la filosofía se resuelve en el filosofar y filosofar es siempre ejercicio y producción de la propia libertad”. Ahora bien, sorprendentemente, esta identificación entre filosofía y filosofar conduce al pensador alemán a plantear que la filosofía no puede ser enseñada ni aprendida. La filosofía no es algo que se posea y, por lo tanto, no es algo que pueda transmitirse de una persona a otra. La enseñanza y la lectura, sin embargo, no son estériles. Pero deben apuntar a estimular a los estudiantes a pensar por sí mismos. Por su parte, Schelling sostiene que, por definición, la filosofía no existe como algo completo, acabado. No hay filosofía, sino “diferentes filosofares”. Por ello, insisten Solé y Palermo, para Schelling “el filosofar no se impone, sino que depende de la espontaneidad y de la decisión de cada cual”. También Hegel va a defender la autonomía del pensar, pero sosteniendo que “se aprende a pensar pensando, y pensando también pensamientos concretos y ajenos”. Pensar es, justamente, volver propio ese contenido ajeno.

El texto de Lucas Soares (doctor en Filosofía, UBA, investigador del Conicet) es un recorrido en torno a las principales respuestas que se han dado a la pregunta enunciada en el título: ¿Qué es esa cosa llamada filosofía? Así, a partir de Heidegger el autor plantea que la filosofía es un tipo de pensar artesanal; tomando a Wittgenstein y Deleuze, afirma que se trata de un pensar que avanza retrocediendo, donde –siguiendo a Badiou– se piensa contra y a partir de alguien poniendo en entredicho lo aprendido (como hicieron, con modalidades propias, Sócrates, Descartes, Kant o Nietzsche). En definitiva, afirma el propio Soares, se trata de “aprender a pensar distinto de cómo lo veníamos haciendo”, de construir “un pensar que implica una interrogación crítica acerca de lo que solemos dar por obvio”.

Filosofía como nunca la viste, es un texto escrito por jóvenes profesores de filosofía, organizado en torno a una veintena de filósofos consagrados por el canon filosófico. Cada uno de ellos es presentado siguiendo un esquema que incluye: principales influencias, listado de obras más relevantes, punteo sintético de sus conceptos fundamentales, datos curiosos y propuestas de actividades que interpelan al lector. Un atractivo particular del texto es el trabajo gráfico realizado por Jonatan Mendez, historietista y profesor de filosofía, a quien los aficionados a las redes filosóficas conocen por su cuenta @historietas_filosoficas en la que –al igual que en este texto– propone un muy eficaz encuentro entre el humor y la filosofía.

Retomando la cuestión que da título al primero de los libros, podemos preguntarnos qué busca un lector neófito en esta materia: ¿busca aprender filosofía o aprender a filosofar? Probablemente una cosa no pueda darse sin la otra. Todo será cuestión de acentos. Quien lo coloque en la adquisición de una primera información que le permita tener un panorama general de lo producido por la disciplina, quizá se incline por un texto como Filosofía como nunca la viste. ¿Qué es esa cosa llamada filosofía?, por su parte, brinda una información más acotada, enfocada en las diversas definiciones de la filosofía y de las modalidades del filosofar. No proporciona un panorama general, pero gana notablemente en profundidad. Deja, además, muchos cabos sueltos que un lector inquieto no demorará en procurar atar para tejer su propia trama. ¿Aprender la filosofía o aprender a filosofar? tiene la gran ventaja de abordar sólo cuatro filósofos. Esto les permite a las autoras exponer de un modo impecable su concepción de la filosofía a la vez que poner en valor la potencia de la pregunta que da título al libro. Para concluir, citemos las palabras finales del texto de Solé y Palermo: “La transmisión de la filosofía no depende de lo que hagamos las profesoras o de lo que contengan los libros, sino de la capacidad de cada estudiante de ejercer la propia receptividad de una manera activa”. Docentes, talleristas, libros, no pueden aspirar más que a “despertar en las aprendizas el deseo de aprender, de formarse a sí mismas […] atizar las chispas para que se encienda el fuego filosófico”.

¿Aprender la filosofía o aprender a filosofar?

Por Sandra V. Palermo y María Jimena Solé

Ragif

318 páginas, $ 27.000

¿Qué es esa cosa llamada filosofía?

Lucas Soares

Siglo XXI

144 páginas

$ 18.990

Filosofía como nunca la viste

Por Lucas Martinez, Jonatan Mendez, Gonzalo Ruiz, Yesica Da Rosa, Carlos Rangel y Carmen Centineo

Editorial El Ateneo

192 páginas, $ 22.900

Gustavo Santiago Por