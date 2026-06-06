Reseña. Último sol en Itatí, de María Paula Zacharías

En su segundo poemario, María Paula Zacharías (Buenos Aires, 1978) profundiza en la biografía de una mujer enamorada. A diferencia de Decálogo para un casamiento, ya no se trata de un marido (“llegar a vieja sin vos / no pensé / que fuera posible”), sino de un artista que reside en Corrientes: “Mis puentes de Madison / cruzan 960 kilómetros / y me dejan en la tricicleta / cargada de leña / de un hombre hermoso / que amasa el barro y / me cuenta el significado / de palabras dulces en guaraní”. Conjuga poemas de despedida y de deslumbramiento, respectivamente, que funcionan como el preludio de una original sección de mensajes de WhatsApp entre amantes, “Palabras de amor de Orlando y María”.

Tras los versos que registran el tránsito del desamor a la pasión (“qué hago con el marido / la casa los chicos / cuando lo único que quiero / es ir a dormir a Itatí”), se reconstruye el hechizo de la poeta y el artista a orillas del Paraná, en un paisaje de cuento maravilloso habitado por chajás, yacarés, carpinchos (“siguen con su estilo de vida de fiesta”) y ciervos de los pantanos. Como en toda historia de amor, hay erotismo irradiante, antagonistas y peligros (“Hoy necesito mucho a la Virgen de Itatí, ya esquivé varias maldades”) y destellos de humor, como cuando la pareja delira con Camila y Ladislao, Romeo y Julieta o Diego Rivera y Frida Kahlo.

Por su forma híbrida y contenido osado, sin miedo a la cursilería ni al qué dirán, Último sol en Itatí recibió una mención del Premio Nacional Storni 2023, en la última edición del concurso “discontinuado” por el gobierno libertario.

Último sol en Itatí

María Paula Zacharías

Caleta Olivia

152 páginas

$ 28.000