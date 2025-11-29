“Puede que tengamos que utilizar la fuerza para proteger lo que somos”

En su discurso, pronunciado el 18 de noviembre ante el Congreso de los alcaldes de Francia, el general Mandon se propuso preparar a los franceses para la hipótesis de una confrontación bélica con Rusia, y trazó un inquietante panorama geopolítico. Aquí, la transcripción de sus palabras.

Señor presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, señoras y señores alcaldes de Francia, estoy realmente impresionado. Impresionado porque ustedes representan a nuestros territorios, representan a todas las mujeres y hombres jóvenes que han elegido vestir el uniforme de las fuerzas armadas francesas. Por lo tanto, tengo la impresión de estar hablando a nuestro país, en todas sus dimensiones, y a todos aquellos que también representan a la juventud que hoy en día está comprometida con las fuerzas armadas y a la que tengo la suerte de comandar.

Pero si he aceptado este intercambio o este momento con ustedes es porque para mí se trata de un momento especialmente grave. No quiero pintar un panorama demasiado sombrío, pero el presidente de la República me pide que le permita proteger a los franceses y francesas, proteger nuestros intereses, proteger nuestro país en cualquier circunstancia. Por lo tanto, naturalmente, mi visión es, como la suya, la de un hombre en el terreno. Pero miro más allá de nuestras fronteras, observo la evolución y, muy sinceramente, hoy veo que todas las previsiones que se habían hecho sobre nuestro país y que se encuentran en los grandes documentos de evaluación estratégica de nuestro entorno, todo eso se está concretando. Y, lamentablemente, el deterioro se está acelerando.

Para Estados Unidos, en 2027 China se apoderará de Taiwán y entrará en confrontación

En consecuencia, creo que es importante para nuestra población, y por lo tanto importante para ustedes, que son el primer eslabón en contacto con nuestros conciudadanos, disponer de este tiempo en el que comparto con ustedes lo que percibo del mundo y los retos de seguridad que se nos plantean.

Así que, en primer lugar, haremos un pequeño repaso entre nosotros de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y, después, quizá, en una segunda fase, hablaremos de manera concreta de lo que podemos hacer juntos para ayudar a nuestro país a estar a la altura de los retos.

Primer gran fenómeno. Tenemos una desvinculación de Estados Unidos de Europa. Es algo que para nosotros era casi imposible porque se trata del “país de la libertad”, país cercano, país que participó en nuestra liberación del yugo alemán, país con el que tenemos relaciones extraordinarias en todos los ámbitos. Sin embargo, desde hace varios presidentes estadounidenses, vemos constantemente que, en el ámbito de la defensa, Estados Unidos se está concentrando en Asia. Y, muy concretamente, hace unas semanas, los estadounidenses decidieron retirar sus tropas de Rumania, donde tenían varios miles de soldados, en un momento en que hay una guerra en nuestro continente. Los rumanos fueron amenazados por los rusos al inicio del ataque a Ucrania, y los estadounidenses retiran sus fuerzas del flanco Este de la OTAN. No las retiran totalmente. No se trata de una retirada brutal. Lo que permitirá a los optimistas esperar que se queden.

Drones y armamentos en China durante el desfile militar para conmemorar el 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial celebrado frente a la Puerta de Tiananmen en Pekín Liu Xu - Xinhua

La película, si la miramos desde hace 20 años, es un inexorable movimiento de inclinación hacia Asia. Socios militares de gran calidad con los que puedo intercambiar opiniones regularmente me dicen: “Nos preocupa la evolución de China”. Y sé que para ustedes China ya es una huella económica con explotaciones madereras, relaciones comerciales, oportunidades, y todos observamos la economía china, que hoy en día está muy presente. Vemos vehículos chinos en nuestras calles, con un cambio actual del “made in China” al “made by China”. Nuestros hijos, nuestros padres, tienen teléfonos Huawei en la mano.

Rusia, según la información que tengo, se está preparando para un enfrentamiento con nuestros países en el horizonte de 2030

Así pues, China es una potencia demográfica, se ha convertido en una potencia económica importante, y lo es también en el ámbito militar. Hoy China plantea un problema de poderío militar a Estados Unidos. Es capaz de estar en la vanguardia en todos los ámbitos. Y para aquellos que vieron las imágenes muy escenificadas del 3 de septiembre en China, el presidente chino recibió a un grupo de líderes e hizo desfilar lo mejor que hay hoy en el mundo en términos de equipamiento militar, desde drones hasta satélites, misiles balísticos y fuerzas que desfilaban con un rigor y un orden extraordinarios.

Hizo una demostración de su poderío militar. Por ahora, China no lo utiliza. Sigue aplicando una lógica de poder blando, que se afirma lentamente en su entorno cercano y que va conquistando, a menudo mediante un enfoque económico, territorios, un poco más de control y un poco más de influencia. Pienso en particular en nuestros territorios de ultramar, Polinesia, Nueva Caledonia, donde la presión de los recursos se ejerce de forma suave pero firme. Hoy, cuando observo la penetración de las zonas económicas exclusivas alrededor de Nueva Caledonia o alrededor de Polinesia, los lugares donde Francia, donde los ejércitos franceses están presentes, se respeta nuestra soberanía. Pero en todas partes se ejerce la depredación, sobre la pesca, los recursos naturales. Y China es uno de esos actores depredadores.

Así que hay dos grandes actores. Uno que se está separando progresivamente de Europa en términos de prioridades para centrarse en China, y una China que se afirma como potencia con el riesgo de enfrentamiento con Estados Unidos.

Hoy en el Pentágono hay un reloj, visible para todos los oficiales que prestan servicio allí, que cuenta los días que faltan hasta 2027. Porque para Estados Unidos, en 2027, China se apoderará de Taiwán y entrará en confrontación. Lo que quiero decir es que no se trata solo de un análisis de inteligencia. Hoy la primera potencia mundial tiene en el centro de su defensa un horizonte de 2027 y un posible enfrentamiento.

Para mí, estos son los dos primeros elementos de nuestro contexto que definirán los parámetros de nuestra seguridad.

El tercer punto, por supuesto, y recientemente tuvimos la visita del presidente Zelenski a París, es la guerra en nuestro continente desde hace casi cuatro años, y no es un hecho nuevo. Es decir, en 2008, Rusia decide atacar Georgia. En 2014 se apoderó de Crimea. En 2022 relanzó un ataque en Ucrania, apoderándose de cuatro regiones que hoy ha conquistado prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, cuando vemos esta película: 2008, 2014, 2022, no hay ninguna razón para imaginar el fin de la guerra en nuestro continente.

Zelensky, con el presidente francés Macron CHRISTOPHE ENA� - POOL�

Lamentablemente, la Rusia actual, según la información a la que tengo acceso, se está preparando para una confrontación con nuestros países en el horizonte de 2030. Se está organizando y preparando para eso y está convencida de que su enemigo existencial es la OTAN, nuestros países.

Continúo mi panorama general dirigiéndome hacia África. En África hoy tenemos todas las consecuencias del calentamiento global y todas las diferencias económicas que hacen que la presión migratoria, los desafíos climáticos y las catástrofes naturales continúen y provoquen fenómenos que pueden desestabilizar a los Estados e inducir crisis regionales potencialmente más amplias.

En segundo lugar, hoy los líderes terroristas que antes tenían su base en el Levante, Medio Oriente y Afganistán, se encuentran en África. Un África en la que el Sahara está profundamente desestabilizado, con numerosas juntas de gobierno que no logran estabilizar la seguridad en sus países. En este momento, en Bamako, Mali, hay yihadistas que impiden el suministro de gasolina a la capital. Con una junta que ha recurrido a cuerpos expedicionarios rusos para protegerse, para intentar restablecer la seguridad. No lo consiguen. En cambio, sí consiguen apropiarse de todas las riquezas del país.

Observamos que las técnicas de drones que se utilizan hoy en nuestro continente en la guerra entre Ucrania y Rusia, es decir, la capacidad de utilizar drones para transportar cargas explosivas, son aprendidas por los grupos terroristas del Sahel. Así que también en nuestra orilla sur hay fenómenos preocupantes para nuestra seguridad. No se ha producido hasta aquí ningún ataque preparado y organizado desde el continente africano, pero existe una evolución preocupante de los grupos terroristas, de su control sobre regiones enteras.

EN Oriente Próximo y Medio la situación tampoco es buena. Lamentablemente, todos ustedes han sido testigos del terrible ataque del 7 de octubre contra Israel. Barbarie en estado puro, la barbarie más absoluta. Y a continuación se produjo un combate que se extendió progresivamente desde Gaza a toda la región, con bombardeos y lanzamientos de misiles entre Irán e Israel. Grupos terroristas en Yemen que amenazan la circulación del flujo económico mundial en el Mar Rojo, donde nuestras fragatas y nuestros aviones intervienen para proteger la circulación del tráfico comercial.

Si nuestro país flaquea porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos, entonces estamos en peligro

Evidentemente, este panorama es muy sombrío. Lo siento, pero creo que hay que decirlo. Porque tenemos la suerte de haber crecido y de vivir en un mundo en paz. En nuestras sociedades, que han vivido la atrocidad de dos guerras mundiales y que llevan décadas viviendo en un entorno pacificado, pensamos que la paz estaba definitivamente asegurada. Lamentablemente, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos muestra que algunos han optado por la fuerza. Y Rusia está hoy convencida de que los europeos son débiles.

Sin embargo, y aquí es donde me gustaría transmitirles todo el optimismo que hay que tener, somos fuertes. Somos fundamentalmente más fuertes que Rusia. Pero hay que aceptar que vivimos en un mundo en peligro y que puede que tengamos que utilizar la fuerza para proteger lo que somos. Es algo que había desaparecido por completo de nuestras conversaciones familiares, creo. Imagino que en sus municipios es raro que nuestros conciudadanos hablen espontáneamente del peligro que representa Rusia. El terrorismo nos ha marcado profundamente y creo que la acción de nuestros soldados, de las fuerzas de seguridad interior, de las patrullas de vigilancia, para quienes las viven, nos recuerdan el riesgo terrorista.

El principal riesgo hoy es el riesgo de mostrar debilidad frente a una Rusia que no tiene complejos a la hora de utilizar la fuerza y que aprovechará su ventaja si percibe que seguimos siendo débiles. Al inicio del conflicto en 2022, Rusia contaba con menos de un millón de hombres y mujeres uniformados. Hoy son 1,3 millones. Su proyección para 2030 no está lejos de los 2 millones. El 40 % de su economía se destina a la industria de defensa. Hoy Rusia produce más equipamiento de defensa del que consume en el frente. Está preparándose para algo más. Por lo tanto, los europeos en conjunto son mucho más fuertes que Rusia. Por eso creo que no hay que ser pesimistas. Los europeos juntos suman más de 1.400.000 mujeres y hombres que visten el uniforme y están dispuestos a defender los valores de su país. Es una industria extraordinaria. En Francia contamos con técnicos, ingenieros y empresarios que saben producir lo mejor del mundo.

Voy a poner el ejemplo de un sistema que se presentó al presidente ucraniano. Una de las principales amenazas actuales en Ucrania son los disparos de drones y misiles que se lanzan cada noche desde Rusia hacia Ucrania para alcanzar los centros energéticos, la electricidad, los centros de entrenamiento y las ciudades, con el fin de minar la moral de los ucranianos. Hace unos años, Europa creó un sistema llamado SAMP/T, fabricado en colaboración con Italia y también con el Reino Unido. Creo que todo el mundo ha oído hablar de los sistemas estadounidenses Patriot, que son el símbolo de esta capacidad de protegerse contra misiles y aviones. Los ucranianos nos explican hoy que el sistema fabricado por los europeos, y por tanto por ingenieros y técnicos franceses, funciona mejor que el mejor de los sistemas estadounidenses. ¿De acuerdo? Tenemos todo el conocimiento, toda la fuerza económica y demográfica para disuadir al régimen de Moscú de intentar ir más allá. Lo que nos falta, y aquí es donde ustedes tienen un papel importante, es la fuerza de voluntad para aceptar sufrir a fin de proteger lo que somos.

Los ejércitos son un extracto de la nación. Las mujeres y los hombres que hoy están empleados en todo el mundo tienen entre 18 y 27 años en el terreno. Son jóvenes, provienen de sus municipios, tienen las mismas aspiraciones. Cumplirán con su misión si sienten que el país los apoya. Si nuestro país flaquea, porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos -porque hay que decir las cosas como son-, o a sufrir económicamente porque las prioridades se centrarán en la producción de defensa, por ejemplo. Si no estamos preparados para eso, entonces estamos en peligro. Pero creo que tenemos fortaleza de espíritu.

Francia siempre ha demostrado su fortaleza de espíritu en los momentos difíciles. Y ahora es el momento de hablar de eso. Se puede tener la sensación de que todo esto está lejos y es cierto que sigue estando lejos. La mecánica no consiste en que los tanques rusos desembarquen en Alsacia. La mecánica es una mecánica de solidaridad. Es una mecánica de solidaridad con los países que hoy se encuentran en el flanco Este de la OTAN, que podrían ser atacados y a los que iremos a proteger por solidaridad. Y desde el momento en que nos comprometemos en solidaridad, en ese momento, comprometemos a las jóvenes y a los jóvenes que han elegido servir con el uniforme.

Por lo tanto, yo he dado a las fuerzas armadas el objetivo de estar preparadas en tres o cuatro años, pero necesito que la nación esté dispuesta a apoyar este esfuerzo si tuviéramos que hacerlo. Estoy convencido de que si nuestros enemigos ven nuestra determinación de defendernos, de proteger nuestros valores y nuestra historia, se irán a otra parte porque saben que somos más fuertes. Pero hay que demostrarlo, y hay que hacerlo en los próximos tres años. Es fundamental.

Lo segundo es que hoy tenemos las fuerzas armadas más eficaces de Europa. Francia puede enorgullecerse de tener un ejército de referencia en Europa. Los europeos nos observan. Pero la escala adecuada para afrontar el reto al que me he referido es la colectividad. Es como en el deporte. Se puede ser el mejor ala en el rugby, pero si no hay todo un equipo con nosotros… No se puede jugar al rugby de forma individual, es un deporte colectivo. Del mismo modo, nuestra defensa será sólida si jugamos en equipo con los europeos. Y Francia tiene un papel de liderazgo porque se la considera líder en Europa en este ámbito.

El tercer punto es el vínculo con nuestro país, el vínculo con nuestra nación. Es la elección del compromiso de los reservistas. Ya saben, los ejércitos son 200.000 personas. Estadísticamente, cinco personas por municipio si hago la división. No es gran cosa. Es mucho, pero no es gran cosa. Más allá de estos 200.000 militares, hay reservistas, y vamos a duplicar el volumen de nuestras reservas en los próximos años. Vamos a llegar a los 80.000 reservistas. Estos reservistas también proceden de sus municipios. Forman parte de las fuerzas vivas. Ustedes tienen un papel especial y esta es la última parte de mi intervención.

Es necesario que nuestros conciudadanos puedan intercambiar opiniones con ustedes y que ustedes puedan explicar lo que han percibido de los retos de la defensa. Porque nuestra defensa se construye a nivel local. La conciencia es local y ustedes son los mejores transmisores. Son ustedes quienes tienen el valor en su mandato y están en contacto con nuestros conciudadanos. Por lo tanto, necesito que compartan esta visión.

[...] También los necesito porque, hoy, pero aún más potencialmente mañana, si nos encontramos en una situación de crisis, ustedes son la base de retaguardia de las fuerzas armadas y nuestros soldados lucharán con la mente tranquila si saben que la base de retaguardia se mantiene firme.

[...] Por último, ustedes son los guardianes de la memoria. También en este caso, todos tenemos un vínculo con un pueblo, con un municipio, con su historia. Y esa historia es la memoria de los antepasados que se transmite de generación en generación. También son los monumentos a los caídos y los momentos de conmemoración en los que recordamos por qué lucharon esas personas, por qué dieron su vida y el sentido de todo ello.

Y hoy no tendría sentido detener lo que generaciones anteriores han hecho por nosotros. Por eso creo que el papel de la memoria es hoy fundamental y sé lo mucho que se esfuerzan ustedes por mantenerla en sus municipios. Para mí, es uno de los elementos que conforman la fibra profunda de la resistencia francesa.

Quisiera decirles que estamos aquí para ustedes, que estamos aquí para todos los franceses, para garantizar su defensa, y no tengo ninguna duda sobre la solidez de las fuerzas armadas francesas. Sé que estaremos a la altura y sé que nuestros competidores lo saben. Pero hay que demostrarlo. Hay que demostrar que tenemos la voluntad de protegernos. Son decisiones que se están tomando en este momento en el presupuesto. Es una labor pedagógica hacia los franceses, que están haciendo un gran esfuerzo en un momento en el que hay muchas expectativas en ámbitos clave de nuestra vida, como la salud, la educación y el modelo social. Pero este esfuerzo me parece indispensable ante los retos que se nos presentan.

Me gustaría terminar dándoles las gracias. Sé lo comprometidos que están. Sé lo complejas que son sus actividades y lo mucho que exigen en cuanto a valor. Puedo asegurarles que cuentan con unas fuerzas armadas muy comprometidas, muy conscientes de los esfuerzos de la nación, pero también muy conscientes de los retos y preparadas para afrontarlos.

Y la certeza, por mi parte, de que nos encontramos en un momento en el que debemos explicar a nuestros conciudadanos los retos de defensa a los que se enfrentan. Es lo que justifica el esfuerzo de defensa que realizan y lo que justifica toda nuestra historia para proteger nuestra libertad. Eso es todo.