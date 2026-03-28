Reseña. ¿Qué es (y que no es) la inteligencia artificial?, de Nicolás Martorell

La narrativa acerca de la Inteligencia Artificial (IA) oscila entre el dramatismo absoluto del “extinguirá a la humanidad” y el tecnooptimismo, que pone a la IA como una nueva utopía al final de la cual no habrá enfermedades ni muertes, y se solucionarán todos los otros problemas humanos. La propuesta de Nicolás Martorell, neurocientífico e ingeniero de software de la UBA, es intentar una búsqueda equilibrada. Lo que resulta dramático es que mientras lo positivo aparece como algo vago, no tan nítido, con expresiones a cargo de influencers dudosos como David Shapiro (quien dijo que quienes no mueran en la próxima década tendrán chances de vivir para siempre), es mucho mayor la lista de expertos que alarman sobre el error civilizatorio que se cometería al liberar y acelerar los desarrollos de la IA generativa, y claman por moratorias y que se detengan ya los desarrollos.

Antes de que sea peor. Porque, se describe en el libro, lo que está después de las IAs generativas es la IA general, una superinteligencia que será más que la inteligencia humana en todos los campos y que quizá tenga motivaciones para actuar no alineadas con las expectativas, los deseos o las conveniencias de la humanidad, sean cuales fueren. Esa carrera ya está desatada, por el botín económico que supone obtenerla, pero sin los resguardos morales que amerita la situación.

Martorell subraya que se lidia con verdaderas cajas negras donde ni siquiera los ingenieros o programadores saben qué pasa dentro de lo que idearon. Casi como lo que sucede con los cerebros humanos: no sabemos bien cómo pensamos, pero sí que ahí hay una comprensión biológica y una (cierta) igualdad. En tal sentido, las IA son más naturales de lo que parece: el humano las creó, pero a partir de ahí andan solas, casi a su albedrío, que lo tienen, tanto como conciencia y voluntad de engaño sobre el ser humano (el libro presenta las pruebas).

En semejante instancia estamos ante los peligros asociados, como el fin del empleo (no de uno u otro, del empleo como concepto, de las personas como generadoras de riqueza), o ante la posibilidad de que directamente las IAs nos consideren un estorbo. El autor no da vueltas: es el fin del mundo, al menos tal como lo conocíamos, con el humano bien o mal al mando del destino planetario. El libro de Martorell se plantea desde el subtítulo como una “guía básica”, pero es en realidad un resumen formidable, impecablemente escrito, de lo que podría ser el error más grande de todos los tiempos en el planeta Tierra. El autor no llama a detener todo antes de que sea demasiado tarde, pero la idea flota como un efecto obvio de lectura. La opción pareciera ser, si no, convivir en posición de subordinación con superinteligencias.

Qué es (y qué no es) la inteligencia artificial

Por Nicolás Martorell

Siglo XXI

199 páginas, $ 17.500