Reseña: Alejandra Pizarnik, de César Aira

“Toda su carrera fue una coronación y superación del anacronismo”, escribe César Aira (Coronel Pringles, 1947) sobre Alejandra Pizarnik, en una búsqueda por desentrañar el personaje sin perder de vista la voz poética. Proyecto por encargo, editado en España en 2001, tres años después de haber publicado sus conocidas charlas sobre la poeta en el Centro Cultural Rojas, Aira siguió merodeando el personaje alejandrino con una mirada perspicaz.

En ese ir y venir se ocupa de la formación lectora de Pizarnik, sus viajes, el contacto con sus primeros referentes (J.J. Bajarlía, Antonio Porchia, los surrealistas) y sus contemporáneos (Cortázar, Octavio Paz), y su propia autofiguración. El mito personal en torno al malditismo, sugiere Aira, es una imagen que totaliza y clausura la posibilidad de lectura.

A propósito de los albaceas, escribe: “La voluntad de la autora se respetó siempre, al pie de la letra: lo hizo el psicoanalista que prefería poetizarse a tratarla; el público al leer su poesía como una emanación del personaje poético; sus amigos al entrar en el juego del shamanismo trascendental de ‘la palabra’, y sus biógrafos haciendo la cronología de ‘la pequeña náufraga’ autodestructiva. Es como si la historia que ella contó hubiera sido demasiado buena para mejorarla”.

Por alguna razón, quizá cercana a la decisión de Aira de intervenir su propia imagen, el libro llega a la Argentina veinticinco años después, con el “retrato” agregado del título. La sutileza reenvía a Pierre Michon, y su unión de biografía y ejercicio plástico: el retrato como forma más frágil y acabada.

Alejandra Pizarnik. Un retrato

Ediciones seré breve

$26000

62 pp.