Reseña: Aliene, de Phoebe Hadjimarkos Clarke

“Todo en la existencia de Fauvel está estructurado por el pánico que aflora constantemente, por la inquietud que surge cada vez que puede.” Así describe Phoebe Hadjimarkos Clarke (Francia, 1987) el angustiante mundo interior de la protagonista de su novela Aliène (ganadora del Prix du Livre Inter 2024 y del Prix Jesús Paradis 2024).

Fauvel es una mujer de treinta años que se traslada al pueblo rural de Cournac para cuidar durante unas semanas a Hannah, la perra de Luc, el padre de su amiga Mado, mientras él se halla de viaje.

Hannah es una perra clonada –la original, disecada, está “entronizada” en el living de la casa de Luc– y muestra una conducta agresiva que intimida a so circunstancial dogsitter.

Desde el principio se instala una atmósfera amenazante en la novela. En la comarca aparecen vacas y ovejas despedazadas. Algunos granjeros y cazadores creen que la responsable de estas muertes podría ser la perra Hannah. Otros piensan que podría tratarse de un oso o de otro animal salvaje.

Fauvel se hace amiga de Michel, un ex compañero de colegio de Mado que investiga experiencias de encuentros con extraterrestres. Ella lo acompaña a entrevistar a Julien –otro ex compañero de colegio y uno de los cazadores de la región–, que dice haber sido abducido por una nave espacial (“...me sacaron los órganos, uno por uno, los veía brillar a la luz como piedras preciosas […] y después los volvieron a poner en mi vientre, en mi cabeza.”)

La presencia de un peligro real resulta difícil de discernir si uno se atiene a la atormentada perspectiva de Fauvel cuyos miedos se originaron durante su infancia, cuando sufrió violencia de género por parte de un novio de su madre, y resurgieron hace poco, al perder un ojo por una bala de goma que le disparó un policía en medio de una manifestación.

Su relación con Hannah mejora mucho después de que le cura una herida. La llegada de Mado debería alegrarla, pero le disgusta que su amiga empiece a acostarse con Julien, un personaje que de entrada le ha producido una impresión desagradable y que se vuelve más siniestro a medida que avanza la narración.

El suspenso y la ambigüedad sobre lo que de verdad ocurre se mantiene a través de diversos incidentes y se mencionan los sueños de Fauvel, por lo general pesadillas que reflejan sus temores inconscientes.

Hadjimarkos Clarke coquetea con la ciencia ficción a lo largo de su novela y manipula con eficacia ciertos recursos del género de terror, pero decide resolver la trama de Aliène con un inesperado ímpetu realista que de manera muy moderna deja un par de enigmas sin aclarar, como si quisiera delegarles a los lectores la tarea de dilucidarlos.

Aliène

Por Phoebe Hadjimarkos Clarke

Cia. Naviera Ilimitada

Trad.: Claudia Ramón Schwartzman

267 páginas, $ 29.900