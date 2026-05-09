Reseña. Arrabales de la biografía, de Patricio Fontana

Ganador con este libro del primer premio en la categoría de ensayo del concurso del Fondo Nacional de las Artes en 2024, el investigador Patricio Fontana prosigue la exploración del género biográfico iniciada en Vidas americanas, sobre los usos de la biografía en obras de autores del siglo XIX. La entrega actual se enfoca en “entonaciones más recientes” de la escritura biográfica en narraciones que no son estrictamente biografías, como La luz negra, de María Gainza, o Magnetizado, de Carlos Busqued. Solo uno de los siete ensayos está dedicado a un título de autor extranjero: Tres años con Derrida, de Benoît Peeters, que Fontana describe como un making-of de la biografía del filósofo francés lanzada en 2010.

Mientras destaca el papel de la conversación y el encuentro con los biografiados en libros de Leila Guerriero y Gabriela Massuh, la “patriografía” (historias del padre) de los hermanos Vega o el develamiento del secreto en Migré (retirado de circulación) de Liliana Viola, Fontana va sembrando su ensayo de apuntes autobiográficos. “Fui a ver Imprenteros el mismo viernes 9 de diciembre de 2022 en el que la selección nacional de fútbol ganó el partido contra Países Bajos”; “Luego del encierro por la pandemia de Covid-19 volví a merodear por las librerías de Buenos Aires”, evoca.

“La biografía es un texto abierto y no cerrado o autosuficiente: siempre apunta a un más allá en el que el lector podrá continuar el texto de diversos modos”, observa; en el análisis de propuestas literarias que orillan la biografía, el autor pone en práctica esa premisa.

Arrabales de la biografía

Por Patricio Fontana

Beatriz Viterbo

132 páginas

$ 19.600