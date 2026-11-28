Sucedió en 1923: el pintor Theo van Doesburg está por tomar agua en el escenario de un teatro holandés. Mientras, su socio, Kurt Schwitters espera la señal para otro ritual dadaísta. Cuando el labio toca el primer sorbo, Schwitters comienza a emitir ladridos, en medio de un desconcierto total. Escenas de experimentación con el sonido son habituales en la trayectoria de este artista, poeta y diseñador alemán, acostumbrado a quejarse de las imposturas de la academia y los críticos. Ese mismo año publica Augusta Bolta, un relato donde la protagonista ve una fila de diez personas caminando en un mismo sentido, pero que de a poco se va desperdigando y ella asume la extrañeza, y toma decisiones acerca de por dónde seguir. El curso del texto se vuelve sinuoso y rítmico, a partir del cruce entre la textura de la narración y el sonido, un efecto que podríamos denominar “sonoléxico”.

En Schwitters el sonido discurre sin encabalgamiento o sincronía directa con la trama: las repeticiones se vuelven absurdas, las aliteraciones crean efectos satíricos y ocurrentes, donde la irregularidad toma protagonismo.

La edición, primera en español, se nutre de otras piezas bilingües, como poemas o viñetas, que invitan a la lectura en voz alta, para nutrirse aún mas de sus potencialidades. La traducción también supone un juego descentrado, a tal punto de haber sido reconocida con el premio Paula de Roma (Facultad de Lenguas, UNC). Un desafío tan vibrante como el autor: “Usted sabe tan bien como yo lo que es el arte, no es más que ritmo”, solía decir.

Augusta Bolta y otros textos

Kurt Schwitters

Serapis

Traducción Martina Fernández Polcuch

152 páginas

$ 29.000