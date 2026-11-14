Reseña. Bahía Negra, de Sonia Budassi

El nuevo título de la colección Ave Sed Aire, que convoca a autores para establecer su “diccionario” personal, tiene como protagonista a la escritora, periodista y editora Sonia Budassi (Bahía Blanca, 1978). Para la producción del libro, la autora conversó con el editor Patricio Ceo durante varias horas, en distintas jornadas. A modo de prefacio, se incluye un artículo que Budassi escribió después de la catástrofe del 7 de marzo de 2025 en su ciudad natal.

Varias de las “acepciones” de las 27 palabras se vinculan con la trágica inundación que casi se lleva la vida de su madre. “Un grupo de personas, en esa mañana imprevista, fatídica, donde llovió lo mismo que en seis meses durante tres horas, se organizó de manera intrépida e inmediata para salvar a los vecinos que quedaron encerrados en sus casas”, recuerda en “Máscaras” y también en “Rescate”. La historia de Bahía Blanca se despliega, junto con la suya, en otras entradas: “Blanco”, “Fortín”, “Unión” (el nombre de un cine bahiense) y “Superstición”, donde desmiente que la ciudad sea “yeta” (le atribuye el mito a Martín Kohan, autor de la novela Bahía Blanca).

En otras secciones del abecedario, revela detalles de sus viajes a Medio Oriente (que dieron origen al ensayo La frontera imposible. Israel Palestina), como invitada de organizaciones que “tenían alguna tendencia, por más que se esforzaran en neutralizar esa inclinación, sobre un pueblo o el otro”, junto con figuras públicas como Carlos Maslatón (el “Señor Kavanagh”) y la actual vicepresidenta Victoria Villarruel (que la tildó de “kirchnerista”). En las charlas con Ceo, se explaya sobre libros de autores contemporáneos como Lina Meruane, Pablo Katchadjian, Ana Fornaro y Agustina Bazterrica.

Bahía Negra

Sonia Budassi

La Conjura

160 págs.

$ 22.000