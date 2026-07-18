Reseña. Bandada, de Jimena Arnolfi Villarraza

Subtitulado Una hipótesis contra la derrota, el nuevo poemario de Jimena Arnolfi Villarraza (Buenos Aires, 1986) sobrevuela el presente de la Argentina “entre la amargura y la esperanza”, según el primer verso de “Por fin cae la noche”. A partir de un diagnóstico sombrío (“La salud no mejora, / la convivencia no mejora, / la economía no mejora, / el día a día no mejora / y ya nos quedamos sin trabajo”), la autora busca en la “historia de los pájaros” algunas certezas y enseñanzas: “La bandada vence al tiempo”, “Ante todo, desesperación / y determinación”, “Gloria a los muertos, todo invierno termina”.

Los poemas, que fueron escritos entre 2023 y 2025, con críticas al gobierno libertario, admiten una lectura política. El más explícito del conjunto es “Nunca tendrán poesía”, donde se lee: “que no nos roben la palabra / que no se lleven la palabra libertad / que no vacíen la palabra libertad”. Mientras tanto, en un proceso de identificación con los pájaros del monte (la autora reside en las afueras de Gualeguaychú), se despliega la equivalencia entre la comunidad alada y la humana: “Todo país tiene sus pájaros / su bandada de tensión perpetua / su canto a viento roto”.

Mediante la reflexión sublevada, la proclama del “pájaro fisura” y el “estado de asamblea permanente”, en la pluma de Arnolfi Villarraza se definen dos fuerzas solidarias: “Atención y artesanía / para escribir, reescribir, fracasar”. ¿Cuál es, entonces, la hipótesis de Bandada? “A veces la historia / de una derrota / también puede ser / la historia de una épica”.

Bandada

Jimena Arnolfi Villarraza

Santos Locos

50 páginas

$ 19.000