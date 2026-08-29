Reseña. Crítica del juicio, de Pascal Quignard

El ensayo, como diría César Aira, es la pieza literaria que se escribe antes de escribirla, cuando aparece el tema, que en realidad siempre es doble: lo que se busca decir y lo que se termina diciendo. Pascal Quignard (Verneuil-sur-Avre, 1948) podría agregar que ensayar supone una manía de escucha, intervención y montaje de lo fragmentario. Crítica del juicio arranca con una renuncia: a mediados de los noventa Quignard abandonó su trabajo en Gallimard y todo oficio ligado al libro –sobre todo institucionales– que exigiera juzgar y elevar el tono, para leer en plenitud, sin ataduras: “La lectura verdadera implica abismarse en lo que está frente a nosotros sin preocuparse por el personaje. [...] Es ya no pesar el pro y el contra. Es ya no distinguir entre lo que deseamos hacer nuestro y lo que creemos rechazar”, escribe.

Crear supone traicionar, deslindarse de ser portavoz: ese rasgo se vincula con una preocupación que recorre varios de sus libros, hibridaciones entre etimología, mitología y narraciones personales, como el cordón umbilical o la aprobación materna. El fragmento supone un corte, un desmembrarse de la mirada de otro; ese corte, que implica una inventiva, es un modo de pensar los intervalos o abismos que suspenden la muerte. En las fugas del presente y de la posvergüenza, el juicio es domesticación o vigilancia en nombre de los bien-pensantes.

Por eso no es casual la cita a Kant en el título: así como los habitantes de Königsberg sabían la hora según sus caminatas, permanecemos temblorosos ante los desafíos del presente gracias a la musicalidad de Quignard.

Crítica del juicio

Pascal Quignard

Canta mares

traducción: Melina Balcázar

336 páginas

$ 33.900