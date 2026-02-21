Reseña. Cuartoscuro, de Nerea Liebre

Ambientada en el siglo XXII en una Buenos Aires distópica en la que viven algunos privilegiados y la mayoría apenas sobrevive, Cuartoscuro tiene como narrador y protagonista a Rufus, joven huérfano que debe educar a Helcías, un “desarrapado” rebelde. Con la promulgación de la Ley Cascada, mediante la que se intenta recuperar el derecho a la educación y sofrenar el estallido social, el gobierno obliga a las personas letradas a capacitar a los analfabetos. Con signos del presente, Nerea Liebre (Gualeguaychú, 1978) trama un temible futuro posible.

“El simple hecho de pensarlo me da gracia. Que nuestras casas se convertirán en escuelas fecundas”, medita Rufus, cuyos padres fueron asesinados en una marcha de protesta. Helcías no se le parece. Es fuerte, arriesgado y, si lo considera necesario, violento. Cuando se entera de que el abuelo de Rufus está desaparecido, propone infringir las normas y salir a buscarlo.

Luego de ingresar en la casona de un poderoso a cargo del programa educativo estatal, y que guarda información reservada, recorren las Tuberías, inframundo en los túneles de la Línea A del subte donde habita una muchedumbre excluida del sistema que se rige por la ley de la jungla. Un encargo los lleva de nuevo a la superficie, al Slum poblado por enfermos y moribundos. Rufus se percata de que la meta del régimen es el exterminio. “A través de la ignorancia están acabando con ellos”, deduce. Apasionante novela de aventuras para el público juvenil, ilustrada por el maestro de la “fantasía oscura”, Marcelo Orsi Blanco, en la que el conocimiento y la amistad desempeñan papeles revolucionarios.

Cuartoscuro

Nerea Liebre

El Ateneo

Ilustraciones de Marcelo Orsi Blanco

224 págs.; $ 23.900