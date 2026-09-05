Reseña. Diario de un dolor, de Ana Ojeda

En la primera entrega como memorialista, Ana Ojeda (Buenos Aires, 1979) sale paradójicamente bien parada, al abordar el lapso en que un malestar físico le impidió mantenerse erguida. “No puedo caminar más de un par de pasos por vez. Puedo decir, con toda verdad, que mi vida la sostiene la izquierda”, sostiene en una entrada del diario. A lo largo del tratamiento, hará una serie de hallazgos: “la bruja malvada del bosque es una mujer con lumbalgia”, “mi valle de lágrimas es una autopista de quince carriles que la mayoría de las personas que me rodean ya recorrió” o “mi mal se encuentra enlazado con el de mi padre” (con diagnóstico de párkinson).

Con humor autodepreciativo, apuntes paracientíficos y el original lunfardo que ha desplegado como marca de estilo en novelas y cuentos, combinando la feminización de términos masculinos (“mi cuerpa”, “la munda”) con dosis de cultismos y voces arrabaleras (“pelafustana”, “se estrola”), la autora encuadra el calvario de una delegada del “proletariado cognitivo” postrada en el barrio porteño de Boedo. Dedica el libro a su padre.

En la segunda parte, el tono irreverente se ejercita con la genealogía materna: su abuela, una inmigrante alemana de origen judío que, tras enviudar, se vuelve adicta al quietismo y la televisión, y su madre, la periodista y académica Nora Bär. “Ha logrado, contra todos los pronósticos, a su manera personalísima, lo inimaginable: ascender socialmente, convertirse en una figura pública, una persona que la sociedad argentina reconoce como valiosa”, perfila la hija en su etapa transitoria de “señora sentada”.

Diario de un dolor

Ana Ojeda

Bosque Energético

96 páginas

$ 26.900