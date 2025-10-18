Reseña: Diccionarios, de Eduardo Muslip

En algún momento el diccionario ocupó un lugar central en el conocimiento. Hasta hace algunas décadas, incluso, a partir del merodeo de vendedores urbanos, funcionaban como tótems de ascenso social. Eduardo Muslip (Buenos Aires, 1965) observa el desinterés del presente hacia esos bodoques, arrumbados en librerías de viejo o mercados en pulgas, y despliega un ejercicio ensayístico que los reivindica en su trayectoria lectora y sentimental.

Buscar una palabra en el diccionario supone una coreografía donde el tiempo se suspende. “Una palabra es una cosa misteriosamente tan viva como un insecto”, reflexiona Muslip y pone en el centro al Petit Larousse, la enciclopedia familiar que aun atesora, menos conocida que la María Moliner, un refugio en medio de la intemperie de la infancia. No solo describe la intimidad con la textura, sino también la expansión que supone el contacto con las palabras.

Así, construye un relato que detalla distintas experiencias personales alrededor de las letras: un viaje a Inglaterra para mejorar el idioma, sus clases como docente de secundario, la estancia en una universidad estadounidense. Un ir y venir entre lenguas que respira un poco de frustración y melancolía, atravesados por gestos distintivos de humor, donde la imagen de la suricata, en estado de alerta y vulnerabilidad, define un “síndrome” del narrador, risueño y sagaz. “Como si alguna palabra dentro de ellos me estuviera llamando, una entre los millones que se acumulan en los dos estantes. De esa palabra sale una vibración, un zumbido, una leve voz sin pulmones y sin cuerdas vocales”, escribe el narrador, en una invitación a dejar en suspenso inestabilidades varias y aventurarse a la fantasía.

Diccionarios, pequeño ensayo ilustrado

Por Eduardo Muslip

Objetos personales

108 páginas

$ 25.000

