Reseña. El cine de Lucrecia Martel, de Natalia C. Barrenha, Julia Kratje y Paul R. Merchant (comps.)

Natalia Christofoletti Barrenha, Julia Kratje y Paul R. Merchant son los compiladores de un libro que reúne a varios de los mejores críticos y estudiosos del arte cinematográfico para abordar ese objeto de aristas múltiples que es el cine de Lucrecia Martel. Entre otros, Gonzalo Aguilar, David Oubiña, Emilio Bernini, Ana Amado y la brasileña Damyler Cunha, indagan en los recursos estilísticos, las decisiones expresivas, los posicionamientos políticos y la construcción de una obra a estas alturas tan sólida como, en el decir de los compiladores, “imposible de encasillar”.

El cine de Lucrecia Martel, que abre con un breve recorrido por la historia creativa de la autora de La ciénaga, cierra con una entrevista que los compiladores realizaron a Martel, vía zoom, en marzo de 2021, en plena pandemia. “Yo creo que a nadie (o por lo menos a quienes les gustan mis películas) le importa de qué se trata lo que filmo. Les gusta la experiencia de ver la película, no de qué se trata”, asegura la entrevistada, cuya filmografía dirá, en otro capítulo, Gonzalo Aguilar, “puede leerse como una coreografía donde los cuerpos de los subordinados pugnan por desplazar a aquellos que, por un derecho natural e inmemorial o por un acto de expoliación, parecería pertenecerles la imagen”.

La filmografía de Martel, pródiga en desvíos, interrogaciones, extrañamientos y apuestas a una incomodidad que rehúye de las soluciones fáciles, encuentra en los textos de este libro un fértil territorio para el pensamiento.

El cine de Lucrecia Martel

AA.VV.

Futurock

288 págs.

$ 29.000