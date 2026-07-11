Reseña. El renacer del pádel y otros cuentos, de Diego Villanueva

Un oficinista que gasta su sueldo en clases de pádel para seducir con su performance a una compañera de trabajo, un matrimonio que se juega su última chance en el parque nacional El Palmar, un matoncito de escuela que procesa una lección clave con décadas de demora y un padre separado que, por amor a su hijo y a Racing, “aprueba” al novio de su expareja son algunos de los personajes del segundo libro, aunque el primero de ficción, del periodista y publicista Diego Villanueva (1976). Con una escritura simple, dosis de humor, referencias pop y cierto sentimentalismo, el autor recrea escenas y recuerdos de infancia, adolescencia, juventud y adultez.

Algunos de los catorce cuentos están más logrados que otros. En “Tierra de pocos”, el protagonista revive el descubrimiento, a sus quince años, de Mar del Sur. “Calles de tierra, una única avenida que hacía las veces de columna vertebral y la sensación de que el tiempo corría distinto, o quizá no corría en absoluto”, describe. “Hay una bomba en el colegio”, donde se narra la imprudencia de un grupo de chicos que a toda costa quiere zafar de una prueba de matemática, cobra sentido en su dedicatoria a las víctimas del atentado terrorista a la embajada de Israel, en 1992.

Por momentos, los narradores de los cuentos de Villanueva ofician como arqueólogos aficionados que exploran signos del pasado reciente. “Los video clubs eran eso: elegir mal, elegir por la tapa, equivocarse, acertar de casualidad y armar recuerdos sin saberlo”, explica el protagonista de “Mingo y Aníbal”.

El renacer del pádel y otros cuentos

Diego Villanueva

Dunken

96 páginas

$ 25.000